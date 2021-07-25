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東奧／中華隊盧彥勳首輪出局 20年網壇生涯落幕

特派記者曾思儒／東京報導
盧彥勳第五度的奧運旅程今天告終。（特派記者余承翰／攝影）
盧彥勳第五度的奧運旅程今天告終。（特派記者余承翰／攝影）

台灣奧運「五朝元老」盧彥勳，選手生涯最終戰選擇東京奧運，儘管籤運不佳，首輪就抽到男單第4種子、世界排名第5的德國好手澤瑞夫 （Alexander Zverev），今天以1：6、3：6出局的盧彥勳坦然說，為自己感到驕傲。

37歲的盧彥勳強調，賽前並沒想太多，把這場當過往的每場比賽一樣好好準備，但結束後心情是有些複雜，「不能說鬆一口氣，但20年來，這場球後，就結束了。」

他形容20年的網球生涯，有過高低起伏，今天雖不算很好的結果，但無愧於心，「對我來講，我付出所有一切，20年來有好有不好，今天也不算很好，但我覺得重點是我還有勇氣去嘗試，把自己最後一絲絲精力放在球場上面，所以雖然沒辦法像台灣其他選手站上頒獎台，但我站在自己的決賽，我對自己感到驕傲。」

盧彥勳提到，和許多選手聊到奧運就是最後一戰，包括今天對手澤瑞夫、「英國希望」墨瑞和阿根廷「小巨人」舒沃茲曼等，大家都恭喜他，在長遠的網球生涯後要展開新旅程。

卸下球員身分的盧彥勳，下一步計劃仍離不開最熟悉的領域，他說：「我是希望將來能成立網球訓練基地，不管對國內甚至對國外，建造更好平台給台灣更多的年輕選手，其實出國訓練都是一大筆費用，希望建立這平台和橋樑，讓他們有更多機會在球場上有效的發展。」

東京奧運 台灣 德國

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