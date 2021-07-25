我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

東奧／台「鞍馬王子」李智凱 拚中華隊體操首金

體育新聞組／綜合報導
台灣「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬以最高排名取得決賽門票。（新華社）
台灣「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬以最高排名取得決賽門票。（新華社）

第二度的奧運旅程，台灣「鞍馬王子」李智凱不再是孤軍奮戰，他和隊友唐嘉鴻、蕭佑然和洪源禧一起完成東京奧運體操成隊資格賽，雖排名第十、無緣前八名的成隊決賽門票，但李智凱和唐嘉鴻都獲得全能決賽登場機會：李智凱在最拿手的鞍馬更以最高排名取得決賽門票，鞍馬決賽將挑戰台灣史上首面奧運體操獎牌。

里約奧運出現「落馬」意外的李智凱透露，先前到有明體操競技場賽台訓練時，只能用「一團糟」形容，六個項目都失誤，鞍馬也出狀況，24日完美落地讓他鬆一口氣。

「很怕2016年的失誤再一次發生，所以今天成功後，非常開心。」李智凱強調，能扛住壓力，隊友功不可沒，「我都會問隊友我的表現怎麼樣，他們給很多即時的回饋，嘉鴻說要『相信自己』，佑然也說『凱哥，你可以的』，給了我很多力量。」

華男子體操隊相隔56年再闖奧運殿堂，出發前雖發生游朝偉訓練受傷、無緣出征的遺憾，但全隊帶著他的精神一起來到東京，唐嘉鴻還拿出印著游朝偉吊環動作的黑色上衣，全隊一起留下珍貴合影。

唐嘉鴻提到，賽前全隊還和游朝偉視訊通話，李智凱強調：「我們帶他的力量一起努力。」

李智凱以15.266分排名鞍馬第一，成為唯一拿到單項決賽門票的男子體操隊成員；雅加達亞運單槓摘金、世錦賽闖單槓決賽的唐嘉鴻資格賽出現失誤，無緣決賽。

台灣「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬以最高排名取得決賽門票。（路透）
台灣「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬以最高排名取得決賽門票。（路透）

東京奧運 台灣 華男

上一則

東奧／遞補進美國男籃 麥基：媽媽總拿金牌壓我

延伸閱讀

東奧桌球／台「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜擊敗韓 4強賽對日

東奧桌球／台「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜擊敗韓 4強賽對日
東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重

東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重
東奧羽球／中華隊周天成首戰 直落二擺平瑞典對手

東奧羽球／中華隊周天成首戰 直落二擺平瑞典對手
東奧／美國「泳抱」第1金 卡利斯茲游泳混合400米奪冠

東奧／美國「泳抱」第1金 卡利斯茲游泳混合400米奪冠

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

2021-07-25 00:00
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

2021-07-21 23:19
東京奧運開幕典禮的將經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台。

東奧開幕最精采表演「超級變變變」回來了

2021-07-23 20:07
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）