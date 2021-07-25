東奧／台「鞍馬王子」李智凱 拚中華隊體操首金

台灣「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬以最高排名取得決賽門票。（新華社）

第二度的奧運旅程，台灣 「鞍馬王子」李智凱不再是孤軍奮戰，他和隊友唐嘉鴻、蕭佑然和洪源禧一起完成東京奧運 體操成隊資格賽，雖排名第十、無緣前八名的成隊決賽門票，但李智凱和唐嘉鴻都獲得全能決賽登場機會：李智凱在最拿手的鞍馬更以最高排名取得決賽門票，鞍馬決賽將挑戰台灣史上首面奧運體操獎牌。

里約奧運出現「落馬」意外的李智凱透露，先前到有明體操競技場賽台訓練時，只能用「一團糟」形容，六個項目都失誤，鞍馬也出狀況，24日完美落地讓他鬆一口氣。

「很怕2016年的失誤再一次發生，所以今天成功後，非常開心。」李智凱強調，能扛住壓力，隊友功不可沒，「我都會問隊友我的表現怎麼樣，他們給很多即時的回饋，嘉鴻說要『相信自己』，佑然也說『凱哥，你可以的』，給了我很多力量。」

中華男 子體操隊相隔56年再闖奧運殿堂，出發前雖發生游朝偉訓練受傷、無緣出征的遺憾，但全隊帶著他的精神一起來到東京，唐嘉鴻還拿出印著游朝偉吊環動作的黑色上衣，全隊一起留下珍貴合影。

唐嘉鴻提到，賽前全隊還和游朝偉視訊通話，李智凱強調：「我們帶他的力量一起努力。」

李智凱以15.266分排名鞍馬第一，成為唯一拿到單項決賽門票的男子體操隊成員；雅加達亞運單槓摘金、世錦賽闖單槓決賽的唐嘉鴻資格賽出現失誤，無緣決賽。