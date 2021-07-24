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東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重

中國新聞組／綜合24日電
東奧第二天，中國選手侯志慧24日在女子舉重49公斤級奪得冠軍，搶得中國第二金。 (美聯社)
東奧第二天，中國選手侯志慧24日在女子舉重49公斤級奪得冠軍，搶得中國第二金。 (美聯社)

中國選手侯志慧24日在東京奧運會女子舉重49公斤級比賽中，以總成績210公斤(抓舉94公斤，挺舉116公斤)獲得冠軍，同時創造抓舉、挺舉和總成績三項奧運會紀錄；這也是本屆奧運會中國代表團的第二枚金牌。

在抓舉比賽，實力強大的侯志慧沒有挑戰她保持的96公斤世界紀錄，只征服了94公斤，就領先了頭號對手、印度的米拉拜七公斤；在挺舉環節，侯志慧三把成功舉起116公斤，輕鬆奪冠。

中國女子舉重隊總教練張國政在賽後表示，「『猴子』的表現非常棒，穩扎穩打，給她點讚！」他說，「穩拿金牌是關鍵，破不破紀錄從沒考慮」。他還透露，賽前侯志慧的體重沒降到位，不得不去跑七樓減重。

五年前在里約，侯志慧可能是中國奧運代表團裡哭得最凶的人，因為人已經到了里約，卻在開賽前被臨時替換；雖然撤換的原因，舉重隊解釋為受傷，但實際上是讓了名額。得到被換下的消息後，她哭了一下午；好在功夫不負有心人，又經過五年的艱苦訓練和打磨，奧運冠軍終歸侯志慧。

東京奧運會24日舉重女子49公斤級決賽中，中國選手侯志慧奪得冠軍。圖為侯志慧在頒...
東京奧運會24日舉重女子49公斤級決賽中，中國選手侯志慧奪得冠軍。圖為侯志慧在頒獎儀式上慶祝。(中新社)

今年24歲的侯志慧，1997年出生於湖南郴州桂陽縣梅塘村，父母都是農民，在很小的時候表現出了極強的運動天賦，11歲時在桂陽縣中小學運動會上被啟蒙教練李志平發現。從事舉重訓練後，侯志慧進步神速，很快在湖南省脫穎而出，也在全國舉重圈闖出名堂，成為中國舉重隊重點栽培的運動員。到了國際賽場，她也出類拔萃，奪冠無數。

順風順水的侯志慧，卻在2016年遭遇了致命一擊；在奧運會選拔賽上，侯志慧一舉奪得48公斤級抓舉、挺舉和總成績三項冠軍，也成為了參加該級別里約奧運的第一人選，但在奧運開幕五天前，她被頂替，無緣奧運賽場。

但侯志慧依舊默默努力，不斷提升自己，如願獲得參加東京奧運的機會；這一次，她終於登上了奧運會的舞台，並用一枚金牌彌補了五年前的遺憾。

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