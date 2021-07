東奧／美國「泳抱」第1金 卡利斯茲游泳混合400米奪冠

東京奧運美國 第一面金牌出爐!卡利斯茲(Chase Kalisz)在游泳 400米混合四式,繳出4分9秒42的成績拿下金牌,一掃在四年前奪銀的遺憾。

游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦,銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。

卡利斯茲說:「這面金牌對我意義非凡,這是我在游泳生涯中,最後想達成的成就,這是我長久以來的夢想。」

400米混合四式對美國觀眾並不陌生,這不僅是奧運游泳的第一個項目,「飛魚」費爾普斯(Michael Phelps)在此項目曾在2004年和2008年奧運奪金,2012年則由洛捷迪(Ryan Lochte)摘金。

生於馬里蘭州的美國泳將卡利斯茲,25日在東奧男子400公呎個人混泳中奪得金牌。這是美國代表隊在東奧中的首面金牌。圖為卡利斯茲25日游抵終點後獲勝表情。(Getty Images) 生於馬里蘭州的美國泳將卡利斯茲,25日在東奧男子400公尺個人混泳中奪得金牌。這是美國代表隊在東奧中的首面金牌。圖為卡利斯茲25日游抵終點後獲勝表情。(路透)

