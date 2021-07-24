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東奧／孫一文一劍封喉奪金 談病重父落淚

中國新聞組／綜合24日電
中國選手孫一文在東京奧運會上奪得女子個人重劍金牌，在頒獎典禮上展示金牌。(新華社)
中國選手孫一文在東京奧運會上奪得女子個人重劍金牌，在頒獎典禮上展示金牌。(新華社)

東京奧運會女子重劍個人賽24日結束決賽的較量，29歲的中國選手孫一文以11：10戰勝羅馬尼亞選手波佩斯庫，奪得冠軍，這是中國體育代表團在本屆奧運會的第三枚金牌。經過里約奧運的一金未得，中國擊劍選手時隔九年重新登上奧運最高領獎台。

半決賽中最後時刻的連續得分，展現了孫一文的良好狀態，並且延續到決賽；儘管對手在決賽開場就率先得分，但孫一文並沒有慌亂，將比分緊咬，最終在最後一局實現反超；但對手也並未放棄，將比分追至8平，此後兩邊各被罰一分，雙方以10平結束常規時間；隨後在決一劍的加時賽環節中，孫一文一劍封喉，奪得冠軍。

在東京奧運會擊劍項目女子個人重劍決賽中，中國選手孫一文以11:10戰勝羅馬尼亞選...
在東京奧運會擊劍項目女子個人重劍決賽中，中國選手孫一文以11:10戰勝羅馬尼亞選手波佩斯庫，奪得冠軍。 (中新社)

在本屆奧運的首個比賽日，孫一文就不負眾望摘得金牌，為中國擊劍隊開了個好頭，也一掃在里約鎩羽的陰霾。這是中國選手首次斬獲女子重劍個人賽奧運金牌，也是中國奧運會歷史上第五枚擊劍金牌。

在奪冠後的記者會上，孫一文談到父親時哽咽落淚，因為她的父親正在病重中。她透露，前一個月，她父親已經被醫院下了病危通知書，讓她很難選擇，因為醫生說她父親的生命，快的話也就十天，慢的話可能也就幾個月。

孫一文說，「我知道打比賽是需要隔離的，然後我就害怕有可能回國以後，就看不到我父親了；但是我沒辦法，我必須得為國出征，我有我的使命」。真是自古忠孝兩難全。

中新社報導，孫一文來自山東青島，出生於1992年，小時候一到冬天就感冒，於是開始練習跑步，一個月後她趕上體校擊劍教練到學校挑運動員，就這樣開始了在劍道的第一步；對這項運動懷有的強烈好奇心，驅使著她不斷進步。

孫一文在2016年登上里約奧運的擊劍台，不料在率先進行的個人賽中，孫玉潔、許安琪兩位主力意外在首輪被淘汰，獨自扛起女重大旗的孫一文在銅牌爭奪戰中險勝法國選手勞倫-倫比，幾天後又和隊友一起奪得重劍團體亞軍。

在里約獨缺金牌的遺憾，終於在東京得到彌補。個人賽結束後，孫一文還將帶領中國女重隊衝擊集體項目金牌。

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