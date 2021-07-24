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東奧／台「柔道男神」楊勇緯奪銀 兄弟模擬戰建功

本報系記者／東京-台中連線報導
台灣「柔道男神」楊勇緯昨天在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰，最後不敵日本名將高藤直壽，但仍贏得中華代表團本屆奧運首面獎牌。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣「柔道男神」楊勇緯昨天在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰，最後不敵日本名將高藤直壽，但仍贏得中華代表團本屆奧運首面獎牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運開幕式後第一天，中華台北代表團就有獎牌進帳。生涯第一次闖進奧運殿堂，排灣族「柔道男神」楊勇緯就站上日本武道館頒獎台，他在男子60公斤級決賽勇闖金牌戰，雖在「黃金得分」敗給地主名將高藤直壽，仍進帳中華台北在東奧第一面銀牌，也是中華台北柔道史第一面奧運獎牌。

23歲的楊勇緯，曾在雅加達亞運奪下銅牌，2019年世錦賽也曾在東奧相同場地擊敗當時世界排名第一的好手；24日一路闖關，和里約奧運銅牌高藤直壽纏戰到「黃金得分」，才因吞下三張黃牌、被裁定犯規輸。這面獎牌也創中華台北在奧運最快奪牌紀錄。

首次參加奧運就有獎牌入袋，楊勇緯笑說不是終點，「我不會因為這面銀牌就停下腳步，因為我要的是金牌。」

楊勇緯位於台中后里老家雙親放鞭炮慶祝，媽媽楊秀鳳與兒子通訊後受訪，對著鏡頭大喊：「勇緯你很棒！」父親許鴻明說，楊勇緯從小個性就是「我要就要第一，不要第二」。

台灣「柔道男神」楊勇緯在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰，最後不敵日本名將高藤直壽...
台灣「柔道男神」楊勇緯在東京奧運男子60公斤級決賽奮戰，最後不敵日本名將高藤直壽(圖下)，但仍贏得中華代表團本屆奧運首面獎牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

出身柔道世家的楊勇緯，母親、哥哥也都是柔道選手，在東京奧運摘下銀牌，楊勇緯立刻打電話跟家人報喜，最開心的是哥哥終於鬆口，「他也承認我是最強的。」

賽前楊勇緯就放眼金牌，既是對自己的自信，也是激勵，他說：「知道自己的實力可以跟頂尖選手去對決。」

楊勇緯闖進決賽後，全家都屏息以待守在電視機前。父親許鴻明說，比賽前就很緊張，籤表出來時，楊勇緯就跟大哥在國訓中心研究過，可能遇上的對手都有模擬、研究，闖進冠軍賽碰上日本地主名將高藤直壽，當初也有預料可能會遇上魔王。

中華民國總統蔡英文也在臉書貼文，「恭喜楊勇緯選手，締造了台灣歷史新紀錄」；行政院長蘇貞昌則親自致電恭喜楊勇緯，感謝他為台灣、也為自己爭取榮耀。

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