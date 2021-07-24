東奧風雲榜／這個眼神 這個凝視 就是楊倩

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。( 路透)

楊倩贏了。

經歷了烈火灼心般殘酷的決戰之後，這個出生在千禧年夏天的中國 姑娘笑了。她高高舉起10斤重的步槍，宣示自己的勝利。她的眼神明亮、堅定，望向中國隊所在的方向，一如她11年前第一次望向一名射擊教練。

正是那個自信的凝視，開啟了她的槍手生涯。一步接一步，這個小女孩從寧波的村莊，走進了北京的清華大學，走到了今天的東京奧運 首金領獎台。

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。(新華社)

無畏

還有最後兩發子彈，場上只剩楊倩和俄羅斯選手加拉希娜，楊倩仍然落後0.1環。裁判發令了，她舉槍，閉上了眼睛，心臟跳得砰砰砰。她的臉上毫無波瀾，一如之前的每一發。11年的錘鍊，她已經建構出一種屬於自己的「範式」。

楊倩是從10歲那年開始摸上槍的。當時她正在讀一所普通小學，體校教練虞利華到學校選射擊苗子，在平衡測試、壘彈殼等等專業相關測試之外，虞利華被眼前這個女孩的眼神抓住了。虞教練坦言，射擊選材幾乎是門「玄學」，相比各種測試，他更看重氣質。「她給我印象最深的是她的眼睛，她的眼睛是獨一無二的，我跟她講話的時候，她正正地看著我，不躲閃，這說明她專注、自信、有膽量。」

10米氣步槍是一個極端精細的項目，10環只是一個針眼的大小，這種比賽堪比在頭髮絲上繡花，它需要冷酷、果決。所有頂尖槍手都要學會在胸有驚雷的情形下擊發，去命中10環。這是必需的。

這是楊倩的第一次奧運之旅，更是她第一次在真正的國際賽場上闖入決賽。2019年的下半年，楊倩參加了射擊世界杯里約熱內盧站的比賽，結果以626.5環的成績無緣決賽。之後，在疫情的影響下，她就失去了再到國際比賽中磨礪的機會。不過那年二青會的冠軍，使得她進入了國家射擊隊東京奧運會的選拔範疇，但此時，她積分為0。

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。( 路透)

堅定

楊倩努力調整呼吸，睜開眼睛，凝神望向眼前唯一的目標——那個黑點。擊發，10.7環！而對手更狠，10.8環，她落後0.2環了。還剩最後一發。東京的射擊館裡氣氛緊張。

在浙江長興看電視直播的朱啟南直呼心臟受不了。17年前，還是毛頭小夥的他就在雅典奧運會上以黑馬的姿態奪冠，一戰成名。他太清楚在終極決戰中，獲勝的慾望意味著什么，它可能帶你走向勝利，也可能讓你功虧一簣。

在虞利華的眼裡，楊倩有顆大心臟。在挑選入隊之後，她的主項是50米步槍三姿。虞利華記得有一次他帶楊倩參加全國青少年射擊錦標賽，當時是7月份，大熱天。有一次賽前訓練，正在指導其他隊員的虞利華碰上了一個裁判，裁判說你去看看吧，你的一個隊員睡著了。他跑去一看，正是楊倩，在練習跪姿的時候竟然睡著了。

「當時我就說，這個心態太好了，第二天比賽成績不會差，結果第二天她真的拿了個第二名。」

奧運延期，國家隊的奧運選拔進程拉長，積分規則也做了調整，臨近的選拔積分比重更大。最後4場，不給自己定最終目標的楊倩場場第一，結果提前鎖定了奧運門票，以選拔第一的身份晉級東京。

然而之後的一段時間，她陷入低谷，即便是來到東京之後，她的訓練也沒有恢復到選拔時的狀態。24日一早開始的資格賽，她的表現起起伏伏，但整整60發，她一直面向前方，從未回頭，終於以第六名的身份晉級決賽。

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。( 歐新社)

明亮

最後一發，加拉希娜率先擊發。她打崩了，一個8.9環的遠彈。現場的聲音立刻嘈雜起來，楊倩努力壓制住這些擾動。儘管還是稍微有一點偏差，但一個9.8環已經足夠贏得勝利。

但第一時刻，她以為自己輸了。當她一回頭看到歡慶的中國隊座席，才意識到勝者是自己。她終於有了一點笑意。手上這把槍和她一起迎來了青春歲月的又一個燦爛時刻。

2014年，練了4年的楊倩在浙江省運動會上打出了10米氣步槍40發399環的佳績，達到了世界水平。虞利華萌生了送她去清華邊讀書邊練射擊的想法，因為清華大學有一支射擊隊，這是十分難得的機遇。

之後，楊倩被特招入清華射擊隊，進入清華附中學習，邊讀書邊訓練的生活開始了。要上清華，就必須高考 ，因而楊倩的課業負擔也不輕。下午三點放學才能開始訓練，訓練完了還要繼續晚自習。

對那段日子，楊倩記憶猶新：「即將面對高考的時候還是挺焦慮的，幸好清華射擊隊的師兄師姐們會自發來輔導我們，把自己高考的經驗分享給我們。」順利通過高考之後，楊倩正式入學清華大學經濟管理學院。

上大學之後，楊倩一度對未來有些迷茫。虞利華到北京曾找她深談了一次：「為什么把你送到清華來？就是希望你得到更好的教育，無論對你將來發展，還是專業來說，都會更好一些，至少你是兩條腿走路。」

楊倩聽進去了。她說到做到。

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。(Getty Images)

時隔9年為中國代表團再次拿下奧運會首金，在領獎台上，她的笑容被擋在口罩後面，但那雙明亮的眼睛裡都是笑意。在看台上有人給她「比心」，於是她也比了一個大大的「心」。這個可愛的瞬間，精心做好的美甲，頭髮上的亮色發夾，終於讓她在這一刻露出了「00後」女孩子的樣子。

這個帥氣的冷面槍手，其實也是這樣的楊倩呢！