我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

東奧／中華隊戴資穎羽球首勝：還好沒住選手村

體育新聞組／綜合報導
戴資穎。（路透）
戴資穎。（路透）

重新回到日本東京武藏野之森綜合體育廣場，中華隊羽球「世界球后」戴資穎24日迎接生涯第3度奧運行的第一場比賽，面對瑞士世界排名46的賈奎特（Sabrina Jaquet），小戴面對首度碰頭的對手，再度化身羽球「魔術師」，花不到半小時就輕鬆以21：11、21：13開出紅盤。

戴資穎只花26分鐘就迎接首勝，她笑說：「還好沒有住在選手村。」小戴比賽原定東京時間中午1點上場，不過因前面賽程延遲，她大概等待40分鐘才上陣，她笑說幸好不是從選手村到場館，儘管還是有些早到，在球場休息一下就能提拍上陣。

小戴分組和和越南阮翠玲、法國籍中國裔齊雪霏、瑞士賈奎特同組，取得分組第一就可直接晉級8強，今天她也開出紅盤，且第一局一下場就取得11：1絕對優勢，幾次假動作更讓賈奎特直接「定格」，眼睜睜看球落地。

小戴只花11分鐘就以21：7拿下首局，第二局一下場又取得3：0領先，雖因失誤讓賈奎特兩度追到1分差，但小戴再連拿4分拉開領先，並以11：7優勢進入技術暫停，最終就以21：13迎接勝利。

小組賽預期可以輕鬆過關，小戴笑說，她看其他雙打首戰就打得激烈，可以提前感受強度，「要讓自己也趕快進入狀況，因為小組賽打完之後，每一場都很艱難。」她強調，希望突破自己過去兩屆的奧運表現，先以奪牌為目標，至於獎牌成色就先不多想。

羽球 奧運 東京

上一則

東奧開幕式「沒戴口罩」國際奧會表態不罰選手

下一則

場邊人語／顧盼回眸 何止綢繆

延伸閱讀

東奧開幕式「沒戴口罩」國際奧會表態不罰選手

東奧開幕式「沒戴口罩」國際奧會表態不罰選手
東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲
東奧／中國拿下奧運首金 楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍

東奧／中國拿下奧運首金 楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍
東奧沒有戰歌、不能歡呼 快用「加油地圖」為選手喝采

東奧沒有戰歌、不能歡呼 快用「加油地圖」為選手喝采

熱門新聞

圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
美國代表團當中，體操隊的替補選手厄克染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。（美聯社）

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

2021-07-20 20:15
18歲的苗族後裔李蘇妮拿到人生首張奧運的門票。(路透)

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

2021-07-21 23:19
張子宇高人一等。（取材自微博）

226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

2021-07-16 22:58
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
托麗赫斯克。（路透）

東奧／華裔選手大盤點 芝加哥游泳少女才18歲

2021-07-17 10:59

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體