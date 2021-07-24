東奧／中華隊戴資穎羽球首勝：還好沒住選手村

戴資穎。（路透）

重新回到日本東京 武藏野之森綜合體育廣場，中華隊羽球 「世界球后」戴資穎24日迎接生涯第3度奧運 行的第一場比賽，面對瑞士世界排名46的賈奎特（Sabrina Jaquet），小戴面對首度碰頭的對手，再度化身羽球「魔術師」，花不到半小時就輕鬆以21：11、21：13開出紅盤。

戴資穎只花26分鐘就迎接首勝，她笑說：「還好沒有住在選手村。」小戴比賽原定東京時間中午1點上場，不過因前面賽程延遲，她大概等待40分鐘才上陣，她笑說幸好不是從選手村到場館，儘管還是有些早到，在球場休息一下就能提拍上陣。

小戴分組和和越南阮翠玲、法國籍中國裔齊雪霏、瑞士賈奎特同組，取得分組第一就可直接晉級8強，今天她也開出紅盤，且第一局一下場就取得11：1絕對優勢，幾次假動作更讓賈奎特直接「定格」，眼睜睜看球落地。

小戴只花11分鐘就以21：7拿下首局，第二局一下場又取得3：0領先，雖因失誤讓賈奎特兩度追到1分差，但小戴再連拿4分拉開領先，並以11：7優勢進入技術暫停，最終就以21：13迎接勝利。

小組賽預期可以輕鬆過關，小戴笑說，她看其他雙打首戰就打得激烈，可以提前感受強度，「要讓自己也趕快進入狀況，因為小組賽打完之後，每一場都很艱難。」她強調，希望突破自己過去兩屆的奧運表現，先以奪牌為目標，至於獎牌成色就先不多想。