圖輯／中國楊倩「射」出東奧第1金 比美當年許海峰

東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩（中）在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二（左），瑞士第三（右）。（歐新社）

東京奧運 在日本時間24日出爐首面金牌，中國 隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二，瑞士第三。

在該項目上，中國選手杜麗和易思玲分別在2004年和2012年奧運會上奪冠。本屆比賽，中國隊出戰的是兩位年輕選手楊倩和王璐瑤。

1984年洛杉磯 奧運會，中國選手許海峰以566環的成績奪得男子自選手槍射擊比賽金牌。為中國代表團成功摘得首金的同時，他也成為了中國第一位獲得奧運金牌的運動員。