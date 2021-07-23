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中國拿下奧運首金 21歲楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍

美1天增4萬確診 50州均飆升 白宮：提高接種率莫威脅

圖輯／中國楊倩「射」出東奧第1金 比美當年許海峰

世界新聞網／輯
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩（中）在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二（左），瑞士第三（右）。（歐新社）
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩（中）在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二（左），瑞士第三（右）。（歐新社）

東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二，瑞士第三。

在該項目上，中國選手杜麗和易思玲分別在2004年和2012年奧運會上奪冠。本屆比賽，中國隊出戰的是兩位年輕選手楊倩和王璐瑤。

1984年洛杉磯奧運會，中國選手許海峰以566環的成績奪得男子自選手槍射擊比賽金牌。為中國代表團成功摘得首金的同時，他也成為了中國第一位獲得奧運金牌的運動員。

東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（...
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（路透）
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（...
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（路透）
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（...
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩在女子10米空氣步槍項目奪冠。（路透）
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩（中）在女子10米空氣步槍項目奪...
東京奧運在日本時間24日出爐首面金牌，中國隊楊倩（中）在女子10米空氣步槍項目奪冠；俄羅斯第二（左），瑞士第三（右）。（歐新社）

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