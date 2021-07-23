東奧／中國拿下奧運首金 楊倩摘女子10米空氣步槍冠軍

中國楊倩摘得奧運首金。（歐新社）

東京奧運 在日本 時間24日出爐首面金牌，中國 隊21歲射擊女將楊倩的最後一槍，射出個人在決賽最差的9.8分，但對手俄羅斯的賈拉希娜（Anastasiia Galashina）更慘，壓力之下只射出8.9分，在最後一顆子彈遭到逆轉，楊倩為中國隊搶下首金。

女子10公尺空氣步槍資格賽連9屆產出奧運首金，中國隊由楊倩、王璐瑤參賽，楊倩以排名第6晉級，王璐瑤資格賽排名第18遭到淘汰。

中國楊倩摘得奧運首金。（歐新社）

楊倩在決賽的第6到10發狀況升溫，以104.7分衝上第一，接下來每2發淘汰一名選手，南韓女將朴熙文在資格賽排名第2，卻在決賽第一個落馬，前10發只有99.4分水準大失，第12發射出9.7分後也自知無望，成為第一位淘汰者，另一位南韓女將權恩智緊接著出局。

來自挪威的艾斯塔（Jeanette Hegg Duestad）雖以632.9分、史上最高資格賽成績排名第一晉級，決賽僅排第4，連獎牌都沒撈到。

中國楊倩(中)摘得奧運首金。（歐新社） 歐新社

來自瑞士的克里斯汀（Nina Christen）拿下銅牌喜孜孜，金牌之爭由楊倩、賈拉希娜相爭，在最後一發子彈前，賈拉希娜以242.2分領先楊倩的242分，卻在最後一顆子彈崩盤，僅射出8.9分。

楊倩的最後一槍射出9.8分，為她在決賽24發的最低分，但已足夠上演「絕殺」，最終以251.8分、破奧運紀錄的成績奪金。

楊倩2000年出生於浙江寧波，射擊生涯始於2011年，當時就讀於小學4年級的她被選入寧波體校射擊隊，並很快展現出不俗的射擊天賦。

全國青少年錦標賽、省運會、全國青少年運動會，零基礎入隊的楊倩成長迅速，並在多項中國國內青少年比賽中嶄露頭角。進入清華附中馬約翰特長班，被清華大學射擊隊特招，一步一個腳印，楊倩在2019年敲開了國家隊大門。