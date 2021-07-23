東奧／法國男足丟4球慘敗 巴西4：2德國

東奧男足預賽，A組首戰，法國隊奪牌之路慘遭墨西哥 隊阻攔，單場被踢進4球，以1：4難堪吞敗。B組南韓0：1爆冷輸給紐西蘭。C組的西班牙和埃及則以0：0踢和，未能破蛋。D組的「世界杯會外賽」巴西以4：2贏了德國 。

瑞波爾（Sylvain Ripoll）領軍的法國隊本來希望能繼1984年奪下奧運 男足金牌後，再替國家帶回1面獎牌，卻在下半場潰不成軍。

墨西哥隊下半場開始不到2分鐘就由維加（Alexis Vega）率先破網，柯多瓦（Sebastian Cordova）在55分鐘再次進球，拉大分差。35歲的法國隊隊長吉格納克（Andre-PierreGignac）雖然在比賽剩下21分鐘時罰進1球，但墨西哥隊安圖納（Uriel Antuna）與阿基瑞（EduardoAguirre）之後接連破網，讓法國隊無力可回天。

西班牙隊迎戰埃及隊的比賽也不容易。西班牙隊有6人參加歐洲杯，還踢進4強，華麗陣容十分被看好，卻未能開門紅。西班牙曾在1992年巴塞隆納奧運拿下男足金牌；下場比賽將在2天後對上澳洲隊，最後一役將對決阿根廷。

南韓是U23亞洲杯冠軍，還曾在2012年倫敦奧運會獲得男足銅牌，這也是亞洲球隊在奧運的最佳成績，整體實力比紐西蘭更強。紐西蘭上次參加奧運男足賽還是在2012年，而且小組賽1平2負從無勝場。

巴西上半場就踢進3球，包括開賽6分鐘就首開紀錄；下半場德國急起直追，一路追回2球，但終場前巴西再破門，德國無力回天。