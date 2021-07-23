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東奧／美加女壘大戰 美國1分險勝

體育新聞組／綜合報導
女壘美加大戰，美國隊先發投手艾波特（Monica Abbott）制霸全場完封完投。（美聯社）
女壘美加大戰，美國隊先發投手艾波特（Monica Abbott）制霸全場完封完投。（美聯社）

東京奧運女子壘球第二天賽程，地主日本隊與墨西哥隊鏖戰至第8局以3：2險勝；另個奪冠大熱門美國隊則是以1：0勝加拿大，目前美日戰績同為2勝，未嘗敗績並列領先。

墨西哥隊展現十足韌性，兩度從落後追平，包括7局上日本隊中堅手漏接，墨西哥隊再下一城，雙方2：2平手，進入延長加賽，也搞砸了王牌投手上野由岐子只差1局就可以達成的完投與先發兩連勝。

8局上日本隊後援投手後藤希友化解滿壘危機沒掉分，渥美萬奈把握8局下突破僵局制的得分契機，擊出再見安打，3：2氣走墨西哥隊。

藤希友化說，希望以勝利作為上野由岐子生日禮物的心願，成了她擊敗墨西哥的動力；而強打藤田倭說，她轟出的全壘打就是送給上野由岐子的禮物。22日是上野的39歲生日。

至於美加大戰，美國隊先發投手艾波特（Monica Abbott）制霸全場完封完投，加拿大打者面對她一籌莫展，不是追打壞球，就是跟不上她時速116公里的球速。

中堅手麥克萊尼（Haylie McCleney）5局上擊出安打上壘後，由隊友安打掩護奔回本壘攻得唯一制勝分，並且她從右外野長傳使得加拿大跑者出局，化解失分危機，攻守兼優的表現可說是致勝功臣。

目前美日兩強戰績同為2勝，領先群雌；澳洲與加拿大都是1勝1負，義大利及墨西哥還沒開張，苦吞2敗。

墨西哥 加拿大 日本

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