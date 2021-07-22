東京奧運明開幕 首次千人觀禮 開幕表演「最高機密」

東奧實施各項防疫措施，各國媒體人員需連三天唾液檢測，之後每四天再檢測一次。圖為媒體中心唾液採檢處。（特派記者余承翰／東京攝影）

因新冠肺炎疫情而延後一年的東京奧運 23日開幕，這場史上首次延期的奧運雖採無觀眾比賽來防疫，但昨天東京新增確診人數創近半年新高、選手村及相關人員累計87人確診，讓疫情下的奧運充滿了不確定性。

開幕式預計當地時間23日晚間8時（美東時間23日早上7時）開始，可容納6萬8000人的國立競技場，只有官員、記者等不到千人出席；各隊參與典禮的選手人數雖不受限，隊職員僅限六人。

開幕表演內容被視為「最高機密」，當天才會揭曉，只知道會是一場高科技秀；日本 航空自衛隊「藍色衝擊波」飛行表演隊，將在開幕式當天飛越東京都上空。為確保奧運期間安全無虞，日本警察廳總計動員史上最大規模的近6萬警力投入維安。

日皇德仁昨天在皇居接見國際奧會主席巴赫時表示：「在這樣的時刻舉辦賽事，並且採取所有可能的防疫措施是相當不容易的，我要向參與的人員致上敬意。」巴赫向德仁保證會盡最大努力不給日本民眾帶來危險。日皇是東京奧運榮譽主席，將出席開幕式發表宣言。

因疫情影響，出席開幕式的各國政要減少，不過美國第一夫人吉兒‧拜登及法國總統馬克宏等將與會；日本首相菅義偉夫婦昨天招待吉兒‧拜登。

刻正處於第四度緊急宣言的東京，昨新增1979人確診，是第三次緊急宣言期間、今年1月15日以來單日新增人數最多的一天；日本全國新增確診5397人也是近兩個月來最高。

京都大學教授西浦博前天在厚生勞動省的專家會議中表示，透過模擬試算，估計東京8月7日將達到單日新增確診超過3000例、21日可能超過5200例。

東奧人事迭有風波。奧運組織委員會主席森喜朗因歧視女性言論，二月黯然請辭。一個月後，時任開幕式規畫負責人、資深廣告總監佐佐木宏提議女藝人渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，輿論譁然也請辭。

中華代表團在第104順位登場，由舉重好手郭婞淳及「網球一哥」盧彥勳擔任掌旗官。台灣今年在女子舉重郭婞淳、女子羽球戴資穎、女子空手道文姿云、女子拳擊陳念琴、林郁婷、女子射箭、女子柔道連珍羚、男子體操李智凱、男子田徑標槍鄭兆村、男子跆拳道劉威廷、桌球混雙鄭怡靜／林昀儒等都有奪牌機會，有望挑戰雅典奧運二金、二銀、一銅的史上最佳成績。

中國 奧運代表團派出有史以來多達777人參賽團，據媒體分析，中國有實力拿到30至35枚金牌甚至更多，獎牌榜第二名應該是中國應該達到的位置。中國奧運代表團在上屆里約奧運拿到26枚金牌。