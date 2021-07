東奧／美國男籃下半場攻守發威 熱身賽最終戰退西班牙

美國 隊與西班牙18日進行奧運 前最後一場熱身賽,儘管上半場落後對手2分,不過美國隊在第三節發動反擊,不僅超前比分,並且把分差拉開到雙位數,最終以83:76擊敗西班牙。

總計美國隊熱身賽取得2勝2敗的成績,結束拉斯維加斯的行程後,美國隊近日也將動身前往日本東京 。

在魯比歐(Ricky Rubio)半場拿到14分的帶領下,西班牙取得38:36領先,杜蘭特(Kevin Durant)和里拉德(Damian Lillard)則是各拿到11分。特別是第二節中,西班牙一度拉開8分差時,強森(Keldon Johnson)、杜蘭特和里拉德接連轟進三分球,也讓比分差距沒有被對手甩開。

遞補進入美國隊的馬刺小將強森,在第三節替補上場拿下10分,帶動美國隊一陣反撲,7分鐘內打出21:8的攻勢,反帶著7分領先進入第四節。美國隊持續掌控住比賽節奏,拉文(Zach LaVine)多次轟炸籃框,加上防守端也壓制住西班牙的攻勢,順利收下比賽。

里拉德拿下19分6助攻,強森15分3籃板2抄截,杜蘭特14分2籃板2助攻2阻攻,拉文13分2籃板2助攻,泰托姆(Jayson Tatum)6分6籃板5助攻。美國隊迫使西班牙發生20次失誤,本身僅有9次。

西班牙方面,魯比歐得到23分,厄南戈梅茲(Willy Hernangomez)11分,小加索(Marc Gasol)10分5籃板,加索(Pau Gasol)8分5籃板。

