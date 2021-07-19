東奧／美國男籃下半場攻守發威 熱身賽最終戰退西班牙

西班牙隊加索（左）阻擋美國隊杜蘭特投籃。（Getty Images）

美國 隊與西班牙18日進行奧運 前最後一場熱身賽，儘管上半場落後對手2分，不過美國隊在第三節發動反擊，不僅超前比分，並且把分差拉開到雙位數，最終以83：76擊敗西班牙。

總計美國隊熱身賽取得2勝2敗的成績，結束拉斯維加斯的行程後，美國隊近日也將動身前往日本東京 。

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在魯比歐（Ricky Rubio）半場拿到14分的帶領下，西班牙取得38：36領先，杜蘭特（Kevin Durant）和里拉德（Damian Lillard）則是各拿到11分。特別是第二節中，西班牙一度拉開8分差時，強森（Keldon Johnson）、杜蘭特和里拉德接連轟進三分球，也讓比分差距沒有被對手甩開。

遞補進入美國隊的馬刺小將強森，在第三節替補上場拿下10分，帶動美國隊一陣反撲，7分鐘內打出21：8的攻勢，反帶著7分領先進入第四節。美國隊持續掌控住比賽節奏，拉文（Zach LaVine）多次轟炸籃框，加上防守端也壓制住西班牙的攻勢，順利收下比賽。

里拉德拿下19分6助攻，強森15分3籃板2抄截，杜蘭特14分2籃板2助攻2阻攻，拉文13分2籃板2助攻，泰托姆（Jayson Tatum）6分6籃板5助攻。美國隊迫使西班牙發生20次失誤，本身僅有9次。

西班牙方面，魯比歐得到23分，厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）11分，小加索（Marc Gasol）10分5籃板，加索（Pau Gasol）8分5籃板。