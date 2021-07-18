東京奧運金牌榜預測 美國43金搶第1 中國居老2

(路透)

東京奧運 將於7月23日正式點燃戰火，數據網站「Gracenote」預測，美國 隊將以43金列獎牌榜第一，中國 隊以38金排名第二。

根據Gracenote，美國隊將獲得43金30銀41銅，共114枚獎牌排名首位。中國隊獲得38金23銀24銅，共85枚獎牌排名第二。俄羅斯以23金24銀26銅，共73枚獎牌排第三，東道主日本以34金16銀9銅，共59枚獎牌排第四。

（資料來源／Gracenote 製圖／世界新聞網）

美國13日公布東京奧運的613人名單。這一參賽規模僅次於美國主場作戰的1996年亞特蘭大奧運，成為美國參加奧運歷史上規模第二大的代表團。除了在傳統的田徑、游泳等項目上繼續保持強勢以外，美國還在體操、自行車、擊劍、網球等項目上擁有堅強實力，美國男籃直指第四次奧運金牌。不出意外，美國隊依然最有希望奪得獎牌榜首位的位置。

中國隊今年派出431名運動員，跳水、舉重、乒乓球、羽毛球、射擊、體操是中國軍團在奧運上的傳統優勢項目，此外，在田徑、游泳、跆拳道、擊劍、水上等潛優勢項目上，目標「穿金戴銀」。

此外，Gracenote也預測獎牌「進步幅度榜」，中華隊相比上屆巴西里約奧運的3面獎牌，本屆東京奧運有望拿下13面獎牌，進步幅度為世界第10。香港則有望從上一屆的掛零，進步到有5面獎牌。

(歐新社)

荷蘭隊則是被認為是東京奧運「最大黑馬」，有望獲得16金，可比里約奧運時多拿27面獎牌，位居「進步幅度榜」世界之冠。荷蘭隊在場地自行車、公路自行車、帆船上的實力都比從前增強。

台灣體育署評估，除了再戰東京奧運的郭婞淳及羽球「世界球后」戴資穎具有奪下金牌的實力外，體操李智凱和唐嘉鴻、空手道文姿云、拳擊林郁婷和陳念琴、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及取得射箭滿額參賽的男女代表隊等，皆有機會在東奧取得不錯成績。