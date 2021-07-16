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東奧／美男籃又有狀況 「愛神」洛夫退出代表隊

中央社／克里夫蘭16日綜合外電報導
NBA克里夫蘭騎士隊的前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）將缺席東京奧運。（Getty Images）
NBA克里夫蘭騎士隊的前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）將缺席東京奧運。（Getty Images）

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊的前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）將缺席東京奧運。經紀人向美國運動頻道ESPN證實，洛夫將退出美國男籃代表隊。

經紀人並提供洛夫的聲明如下：「我非常失望無法隨同美國隊前往東京，但是要比奧運等級的比賽，表現必須處在絕對頂尖，而現在的我還沒達到。」

右小腿受傷的洛夫2020-21賽季只打了25場比賽，還在復原中。

洛夫是2012年倫敦奧運美國奪金陣容的成員之一。

為了替參加生涯第2場夏季奧運做準備，32歲的洛夫在拉斯維加斯（Las Vegas）待了10天。13日與阿根廷隊打熱身賽時，洛夫上場12分鐘，拿下1分、4籃板與3助攻，終場球隊以108比80獲勝。

美國隊昨天才因COVID-19健康安全協議，損失了效力華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）。底特律活塞前鋒葛蘭特（Jerami Grant）也被列入安全協議中。

由於太陽隊球星布克（Devin Booker）、密道頓（Khris Middleton）與公鹿隊的哈勒戴（Jrue Holiday）還在比NBA總冠軍賽，美國隊現在只有6名球員可用。

ESPN今天報導，聖安東尼奧馬刺的強生（Keldon Johnson）和丹佛金塊的麥吉（JaVale McGee）將替補畢爾和洛夫出戰東奧。

美國 東京奧運 NBA

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