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東奧／美國男籃熱身賽躲過3連敗 拿阿根廷祭旗

記者陳元廷／綜合外電報導
(Getty Images)
(Getty Images)

自從1992年由NBA球員代表美國男籃出賽開始，球隊無論熱身賽或正式賽事從未嚐過3連敗滋味，在近期熱身賽連續敗給奈及利亞與澳洲前，2002年世錦賽跟2019年世界杯也吞過2連敗，而13日對阿根廷總算止住頹勢，以108：80避免慘寫歷史。

美國首節就以超過5成命中率攻下33分，早早拉開差距、奠定勝利基礎，阿根廷整場從未真正造成威脅，其中杜蘭特（Kevin Durant）與比爾（Bradley Beal）攻17分居首，拉文（Zach LaVine）也添15分，阿根廷以老將史柯拉（Luis Scola）獲16分為佳。

除泰托姆（Jayson Tatum）受傷缺席，美國所登錄的15人都得到上場機會，此役也再針對先發進行調整，阿德巴約（Bam Adebayo）重返先發外，拉文則是首度獲先發機會，其中3場下來固定3人為杜蘭特、比爾以及里拉德（Damian Lillard）。

美國隊首戰對奈及利亞排出先發，搭配杜蘭特、比爾與里拉德者為阿德巴約還有泰托姆，前一場對澳洲則變陣，前述3人改搭葛蘭特（Jerami Grant）跟格林（Draymond Green），顯見波波維奇（Gregg Popovich）仍在持續實驗陣容中。

美國 澳洲 NBA

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