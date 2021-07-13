東奧／韓失控領養兒 摩爾達爾變身美國體操巨星

摩爾達爾的吊環英姿。(Getty Images)

本屆奧運的美國 男子體操隊裡，有一張備受矚目的亞裔面孔，他是今年24歲的尤爾・摩爾達爾（Yul Moldauer），他有一個令人感動的故事，因為他是一個來自南韓 的領養兒。

據香港01報導，1996年生於南韓首爾的摩爾達爾，未滿周歲時被美國父母領養，孩提時代總是失控尖叫，醫師要他的領養父母簽署文件，確認孩子長大後可能不會是個正常人。

摩爾達爾果然不是「正常人」，20年後，成為當地無人不識的體操巨星。

報導指出，摩爾達爾的領養母親Orsa年輕時就希望領養兒童，因為她有個好友正是來自南韓的領養兒，與丈夫Peter育有兩女後，仍想再添一子，但二人決定不再生育，便到南韓的領養系統找尋。領養機構傳來一張名叫庚泰（音譯：Kyung Tae）的男嬰照片，二人知道「就是他了」。

摩爾達爾小時候看來已相當頑皮。(取材自Instagram)

只會尖叫 被判定難成正常人

男嬰由於生母濫藥而早產，被領養到美國後，每天不停放聲尖叫，距離他們家數百米外的鄰居也能聽到尖叫噪音。Orsa說，「我們要簽一份醫療文件，說明我們知道他應該難以成為一個正常的成年人。」

Orsa說，當時她一抱起摩爾達爾，他便會拚命推開，直到3歲半，他仍未懂開口講話，尖叫是唯一溝通方式，「當時真是非常、非常辛苦。」

7歲巨變 學體操是人生轉捩點

報導指，在摩爾達爾7歲時發生了巨大變化，也成為一家人的轉捩點。摩爾達爾參加地方體操隊體驗免費課程，意外與體操結緣，不僅情緒冷靜下來，學會專注，並為自已贏得大量獎牌。

2014年，18歲摩爾達爾獲得少年鞍馬全國冠軍，2016年以大學一年級生身份，首次贏得全美大學體育協會（NCAA）男子個人全能冠軍，4年間他一共贏得10金6銀4銅，榮登NCAA史上獎牌數目最多的體操選手。

2016里約奧運，摩爾達爾擦身而過，5年後，摩爾達爾沒有再錯過機會，「我是個充滿福氣的人」，「我曾想過，如果我不是被領養，會變成什麼？又或者假如我沒有玩體操，又會怎樣？我的人生會變得如何？」

摩爾達爾小時候精力無窮。(取材自Instagram)

東方面孔 被嗆「滾回中國吧」

即使已貴為美國體操巨星，摩爾達爾的東方面孔，為他帶來跟所有身在美國的亞洲人和後裔相同煩惱。新冠肺炎疫情爆發後，美國掀起一股反亞洲浪潮，不少亞裔長者被當地人無故襲擊，尤摩爾達爾也披露遭女司機歧視事件。

摩爾達爾說，一次駕車期間，另一車輛上的女司機趁紅燈期間，向他大叫：「滾回中國吧（Go back to China!）」尤摩爾達爾事情在社交媒體分享，為美國出戰時，他身上衣服寫上「USA」，他向奧克拉荷馬人報表示，「我們不應習以為常，亞裔美國人不應被歧視、被定型和被恥笑。」

這次東京奧運 ，他將穿上美國隊的體操服出賽，他令人敬佩的，不止是出類拔萃的體操才華，還有那顆不平則鳴的見義勇為之心。

摩爾達爾的鞍馬動作。（Getty Images）