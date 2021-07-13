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東奧／對手也是隊友 中國首對父子檔同戰奧運馬術

體育新聞組／綜合報導
李振強和李耀鋒不僅是隊友也是對手。(取材自微信)
李振強和李耀鋒不僅是隊友也是對手。(取材自微信)

中國馬術協會日前公布東京奧運會馬術比賽名單，場地障礙賽運動員為：李振強、張佑、李耀鋒、張興嘉（含替補的P卡選手），其中李振強和李耀鋒相差29歲，1968年出生的李振強是本屆奧運會中國代表團中年齡最大的運動員，而李耀鋒正是他的兒子，這也是中國歷史上第一次出現父子同戰奧運。

賽馬網報導，李振強27歲接觸到馬，通過觀看視頻自學，在29歲成為了職業騎手，31歲加入廣東馬術隊，2008年，40歲的李振強參加了北京奧運會，成為中國人參加奧運馬術比賽零突破中的一員。

李振強作為馬術騎手，已經在馬背馳騁了20多年，可以說，馬術改變了他的一生。他從業餘騎手到取得釜山亞運會中國隊最好成績，再到現為金伯樂馬術學府掌門人，李振強從「門外漢」，一路磕磕絆絆變成「廣東馬王」。

李耀峰在比賽中。(視頻截圖)
李耀峰在比賽中。(視頻截圖)

報導指出，1997年出生的兒子李耀鋒從小就接觸到了馬術，父親也有意培養他成為一名專業的馬術運動員，,但這條路並不平坦，李耀鋒6歲時從馬背上摔下來，很長一段時間，他怕馬，躲著馬。

馬王的兒子怕馬，這讓李振強很尷尬。但是李振強並沒有放棄兒子，在他的鼓勵和耐心陪伴下，耗時6年，李耀鋒又重新騎上馬背。2014年，年僅17歲的李耀鋒拿下了全國馬術場地障礙賽冠軍，今年24歲的他，成為中國馬術隊備戰東京奧運會的青年騎手領軍人物。

2008年奧運會上，李振強與「珍匹」。(取材自微信)
2008年奧運會上，李振強與「珍匹」。(取材自微信)

李耀鋒表示，「我喜歡馬術，是因為騎師特有的風度，以及靈氣十足的駿馬，人馬合一的動感和從容。騎馬好比寫字，而馬術如同書法，馬術圈有這樣一個說法，七分在馬，兩分在人，一分在運。」

李耀鋒也曾對父親李振強說：「在賽場上，我可能會是你的對手！」李振強則回應：「你我誰贏，都是中國贏。」這對父子不僅是隊友、也是競爭對手。

李振強和李耀鋒是中國第一對父子同戰奧運。(取材自微博)
李振強和李耀鋒是中國第一對父子同戰奧運。(取材自微博)

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