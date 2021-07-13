東奧／熱身賽擊敗美國、阿根廷 奈及利亞男籃氣勢旺

奈及利亞熱身首戰擊敗美國後，第二戰又大破阿根廷，再次顯現其強大競爭力。（Getty Images）

熱身賽首戰以3分之差力壓美國 隊的非洲雄獅奈及利亞，可說是技驚四座。今天熱身賽進行第2戰，奈及利亞又以94比71大破阿根廷，再次顯現其強大競爭力。

整場比賽，阿根廷僅有在第一節勉強抵抗，第二節隨即就被轟出26比14的攻勢，半場取得10分領先優勢；易籃再戰後，奈及利亞愈戰愈勇，單節攻下31分，一口氣將差距擴大到19分之多。而進入第四節初，雙方比分差距已經超過20分，比賽就此分出勝負。

歐卡佛（Jahlil Okafor）8投7中拿下15分，阿丘瓦（Precious Achiuwa）得到12分7籃板3助攻；其他像是奧柯吉（Josh Okogie）、文森（Gabe Vincent）等也都維持不錯的狀態。

賽後，奈及利亞男籃更在官方推特 上寫道：「我們擊敗了世界排名第一的球隊，又擊敗了世界排名第四的球隊，一切才剛剛開始。」