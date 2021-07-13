東奧／男籃熱身賽連續落敗 莫蘭特：美國隊是怎麼了？

美國隊東奧熱身賽2連敗，讓看到新聞的灰熊莫蘭特滿臉「黑人問號」。（美聯社）

在不敵奈及利亞後，美國 隊今天又在領先情況下慘遭澳洲 逆襲，苦嚐熱身賽2連敗，這不僅跌破許多人的眼鏡，就連NBA 球員也感到滿頭問號。

灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）就在推特上寫道：「美國隊是怎麼回事？我今天沒看比賽。」

至於發文斷言美國隊這場比賽可以贏20分的球評柏金斯（Kendrick Perkins），最後也只能無奈發一個面無表情的符號。

自從1992年美國隊開始派出NBA球員出征國際賽以來，儘管也曾多次兵敗，但在熱身賽基本上還是全面碾壓，到今年熱身賽之前，29年來取得54勝2敗的成績，但沒想到在近期短短3天內，美國隊就連吞2敗，似乎也顯現眼前這支美國代表隊或許還沒真的做好面對國際賽的準備。