東奧／美國男籃熱身賽罕見2連敗 波波維奇：有進步了

美國男籃就算有杜蘭特領銜，仍在熱身賽吞下2連敗，為隊史首次。（美聯社）

東京奧運美國 男籃在熱身賽首戰不敵奈及利亞後，12日的第二戰再以83：91不敵澳洲 ，創下美國男籃自1992年徵召職業球員後首度的熱身賽2連敗，不過總教練波波維奇（Greg Popovich）認為，球隊的狀態已經明顯比首戰來得更好。

美國隊在此役的熱身賽第二戰，儘管3名得分主力進攻手感都比首戰來得火熱，其中包括杜蘭特（Kevin Durant」出手13次命中6球拿下17分，里拉德（Damian Lillard）更有15投8中拿下22分的表現。

但美國隊仍在比賽最後4分半鐘出現進攻斷電的狀況，到比賽槍響前僅再靠著杜蘭特罰球拿下1分，被澳洲隊打出一波11：1的逆轉攻勢，連續兩戰都在最後關頭錯失贏球機會。

而根據統計數據，美國男籃在1992年開始徵召職業球員後，前1萬581天只吞下2場熱身賽敗仗，但最近卻在短短3天內就吞下2敗，而包括2019年的世界盃男籃賽在內，美國隊在近5場比賽已吞下4敗，近兩次與澳洲交手也都是以敗仗收場，讓挑戰奧運4連霸之路變得難關重重。

總教練波波維奇表示，雖然球隊吞下二連敗，但能感受到球員的表現已經比首戰來得更好，不論是防守、體能還是傳球都有進步，尤其是面對對手的三分球投射，「不過我們下半場失去了專注力，球員必須找回他們的身體狀態，。」

而今天拿下美國隊最高分的里拉德也說：「隨著比賽的進行，我們必須搞清楚國際籃球和NBA的差別，對手是一支國際賽事經驗豐富的球隊，而我們還在為此努力，但我們也不打算輕易認輸。」