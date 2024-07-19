又賞對手貝果 詹詠然巴勒摩女網賽挺進4強

詹詠然復出首站在義大利舉行的巴勒摩女網賽中持續進擊，與大陸好手張帥又賞對手「貝果」。 (詹詠然提供)

今年將再度征戰奧運的台灣女網好手詹詠然，在暌違九個月重返球場後，本周在義大利 舉行的巴勒摩女網賽中持續進擊，在今天凌晨登場的女雙8強賽中，她與中國大陸搭檔張帥 以6：0、7：5擊退第三種子義大利羅薩泰洛（Camilla Rosatello）／比利時齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），挺進到4強賽。

去年杭州亞運與妹妹詹皓晴攜手奪下女雙金牌後，詹詠然在10月份起就因為身體因素未再出賽，不過在日前詹皓晴取得巴黎奧運 參賽資格，並選擇詹詠然作為搭擋後，她近期也持續為復出和個人第4度的奧運會做準備，並在本周與中國大陸好手張帥搭檔在義大利重返賽場。

在今天凌晨登場的8強賽中，面對第三種子的地主好手羅薩泰洛／比利時齊默爾曼，詹詠然／張帥首盤就給對手一個下馬威，連拿6局送出「貝果」，以6：0先下一城，前兩輪賽事兩人都在首盤賞給對手「貝果」。

第二盤雙方則是展開破發大戰，第二盤海峽組合再度率先破發，不過羅薩泰洛／齊默爾曼隨即回破發並扳平戰局，第10局詹詠然／張帥雖然一度遭到對手化解兩個賽末點，但第12局兩人再度在對手發球局逼出賽末點，並成功拿下，最終以7：5搶下4強賽門票。

復出首戰就挺進到4強賽，對於詹詠然來說無疑是為巴黎奧運增添不少信心，從2008年北京奧運就開始代表中華隊參賽的她，里約奧運在8強賽止步，東京奧運則是在首輪敗北，而她日前也曾表態，今年巴黎奧運將會是她生涯最後一次參與奧運會。