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巴黎奧運／法國版「清明上河圖」推出夜間版 限量2024張

新華社／巴黎15日電
巴黎奧組委15日推出夜間版官方海報，限量2024張。(取材自奧運官網)
巴黎奧組委15日推出夜間版官方海報，限量2024張。(取材自奧運官網)

由於巴黎奧運和殘奧會官方海報銷售取得成功，巴黎奧組委15日宣布與插畫師烏戈·加托尼（Ugo Gattoni）再次合作推出一款對應的夜間版官方海報，限量2024張。

今年3月，巴黎奧運和殘奧會的白天版官方海報發布，左邊奧運、右邊殘奧會的海報包括了巴黎諸多標誌性元素，也含有本屆奧運和殘奧會的所有運動項目。當時該海報被一些媒體稱為巴黎版「清明上河圖」。

巴黎白天版奧運海報。（取材自官方X平台）
巴黎白天版奧運海報。（取材自官方X平台）

新推出的夜間版海報，被定義為「真正的收藏品」，將於7月25日，即奧運開幕式前一天開始在線銷售。在這一限量的夜巴黎版「塞納上河圖」中，新的反光效果、燈光效果和煙花為海報增添了節慶的氣氛。

巴黎奧組委介紹，該版本所有的2024張海報均在法國印製，尺寸為70x100厘米，由巴黎奧運官方許可印刷商使用「藝術紙」印製，每張售價200歐元。

「2023年聖誕節前後，我在創作巴黎奧運和殘奧會的官方海報時無意中顛倒了圖畫的顏色，創造出了一種帶有霓虹燈色調的夜間氛圍。受到這一處理失誤的啟發，我開始創作海報的新版本，一次改變一種顏色，從而揭示了圖畫中的一些意想不到的秘密，並向巴黎美麗的夜晚致敬。」插畫師烏戈·加托尼說。

據了解，此前購買過白天版官方海報的人也能一覽夜間版的風采。巴黎奧組委和國際奧委會在官方應用上推出了官方海報的增強現實體驗功能，自2024年3月起銷售的所有官方海報上均印有一個二維碼，從7月25日起，白天版海報擁有者可以通過掃碼，沉浸式體驗夜間版本海報的細節。

巴黎奧運 聖誕節

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