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奧運／運動品牌攜手龐畢度中心 沉浸式體驗與藝術體育互動

記者曾思儒／即時報導
Nike將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。（Nike提供）
Nike將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。（Nike提供）

巴黎奧運開幕倒數，知名運動品牌Nike宣布，將和巴黎著名地標之一的龐畢度中心合作，慶祝體育與文化，並致敬雙方在創新歷史上的深厚淵源，展期正式配合巴黎奧運時間，讓體育賽事與藝術相互輝映。

奧運26日開幕、8月11日閉幕，Nike將於7月24日到8月11日開設「Art of Victory」展覽，慶祝Nike Air歷久不衰的創新旅程，展覽的地點正是近40年前啟發了Air Max 1顛覆性設計的地方；Nike將龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布，展示體育的突破性故事，戶外空間也將舉辦一系列對外的運動體驗活動。

由法國藝術家薩卡（Raphael Zarka）設計、建築師維蒂拉爾（Jean-Benoît Vétillard）共同合作完成的公共藝術「滑板公園（Cycloid Piazza）」也在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，邀請大眾以全新的方式與藝術互動。

「我認為這個合作傳遞的訊息是，當你有一個好主意時，就大膽去做。」Nike 設計師哈特菲爾德（Tinker Hatfield）說道。當年他從龐畢度中心內部結構外露的建築風格中汲取靈感，在Air Max 1的設計中開創性的打造出可見式氣墊，「大膽嘗試，敢於冒險。至少要有一些突破性，讓人們注意到你的努力。我認為這對於這座建築和Air Max 1來說都是如此。技術很重要，但正是這種大膽和顛覆性的精神才引起所有人的關注。」

在龐畢度中心外還設有透過沉浸式體驗，讓參觀者探索外牆上的開創性運動故事。

Nike將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。（N...
Nike將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。（Nike提供）
由法國藝術家薩卡（Raphael Zarka）設計、建築師維蒂拉爾（Jean-B...
由法國藝術家薩卡（Raphael Zarka）設計、建築師維蒂拉爾（Jean-Benoît Vétillard）共同合作完成的公共藝術「滑板公園（Cycloid Piazza）」也在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，邀請大眾以全新的方式與藝術互動。（Nike提供）

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