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巴黎奧運／香榭麗舍大道傳遞聖火 法國國慶閱兵改地

中新社／巴黎14日電
7月14日，在法國巴黎香榭麗舍大街，第一棒火炬手、法國國奧隊主教練、法國前足球運動員亨利（右一）參加火炬傳遞。(新華社)
7月14日，在法國巴黎香榭麗舍大街，第一棒火炬手、法國國奧隊主教練、法國前足球運動員亨利（右一）參加火炬傳遞。(新華社)

巴黎奧運火炬傳遞活動於當地時間14日在巴黎舉行，當天正逢法國國慶日。

此次火炬傳遞路線經過精心設計，起點設在香榭麗舍大街，距離凱旋門不遠。為保障奧運火炬傳遞活動順利進行，通常在香榭麗舍大街進行的法國國慶閱兵活動今年改在臨近的福煦大街舉行。大批警察在香榭麗舍大街巡邏，安保十分嚴密。成千上萬民眾聚集在街道兩側共同見證這一時刻。

巴黎奧組委主席埃斯坦蓋、巴黎市長伊達爾戈等都來到火炬傳遞起點。奧運火炬通過埃斯坦蓋傳遞給巴黎的第一位火炬手、法國著名足球明星蒂埃里·亨利。現場工作人員用火種燈點燃亨利手中的火炬，現場傳來一片歡呼聲。在多人簇擁下，亨利手持火炬沿著香榭麗舍大街開始在巴黎的傳遞之路。

亨利在傳遞火炬後受訪時表示，埃斯坦蓋請他擔任火炬手，顯然這「無法拒絕」。他形容巴黎奧運非同尋常，而巴黎的火炬傳遞安排在法國國慶日於香榭麗舍大街舉行也意義非凡。

按照官方安排，火炬傳遞當天主要在巴黎市中心進行，經過法國國民議會、參議院、索邦大學等重要地標性建築後，接下來繞經巴黎北郊，隨後再返回市中心，當晚穿過羅浮宮，最後抵達巴黎市政廳。火種台將於當天深夜被點燃。同時，在火炬傳遞沿途會舉辦藝術表演、體育用品展示及奧運紀念品展銷等活動。

據瞭解，奧運火炬傳遞15日仍將在巴黎進行，但主要路線不再經過市中心，而是在巴黎市郊展開，起點將設在巴黎北郊的拉夏貝爾門體育館，途中會穿過凱旋門、艾菲爾鐵塔等地標性建築，並將經過眾多旅法華僑華人聚居的巴黎十三區，最後抵達共和廣場。

巴黎奧運火種5月8日抵達馬賽。法國「貝倫」號帆船搭載著巴黎奧運火種，從希臘啟程，穿越地中海來到馬賽。巴黎奧運火炬傳遞現已進行兩個多月，7月15日在巴黎結束傳遞後，未來數日還將在大巴黎地區繼續進行傳遞。

7月14日，在巴黎舉行的法國國慶閱兵儀式上，2016年裡約奧運會馬術團體障礙賽冠...
7月14日，在巴黎舉行的法國國慶閱兵儀式上，2016年裡約奧運會馬術團體障礙賽冠軍得主瓦萊特展示奧運火炬。(新華社)

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