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奧運男籃熱身賽約柯奇技壓溫班亞瑪 美國戰力榜登頂

記者劉肇育／即時報導
約柯奇。(路透資料照)
約柯奇。(路透資料照)

巴黎奧運男籃熱身賽12日上演塞爾維亞與法國的對戰戲碼，兩隊頂尖長人約柯奇（Nikola Jokic）與法國雙塔溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、戈貝爾（Rudy Gobert）的交鋒也成為外界關注焦點，最終塞爾維亞在約柯奇攻下20分、12籃板領軍下，以79：67擊敗法國。

在NBA賽季結束後相隔2個月重返球場的約柯奇，熱身賽帶領塞爾維亞在里昂出戰奧運地主法國，在FIBA公布的奧運戰力榜中，兩國也分居第4、3名，而排在前頭的則為美國以及去年世界盃冠軍德國

至於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的加拿大以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的希臘，則分居第5、6名，而唯一的亞洲參賽球隊日本則是排名第10名，優於第12名的南蘇丹與11名的波多黎各。

而塞爾維亞與法國在熱身賽的對決也吸引不少球迷進場觀賽，首節法國在防守端就拿出亮眼表現，並帶著5分優勢進入第二節，不過約柯奇第二節隨即領軍反撲，甚至有一次被框單打溫班亞瑪進球的精彩表現，個人單節獨攬14分，加上防守端的加壓讓法國隊攻勢一度當機，半場打完塞爾維亞反取得13分領先，最終更以12分差距搶下熱身賽勝利。

約柯奇本場比賽上場30分鐘就攻下20分、12籃板，出手13次命中8球效率極佳，在他領軍下塞爾維亞在擁有雙塔坐鎮的法國禁區猛轟了40分，至於溫班亞瑪則是有14分、10籃板、3助攻、2阻攻演出。

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