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奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

中央社／台北11日電
美國奧運男籃隊10日在自辦熱身賽以86比72擊敗加拿大。(美聯社)
美國奧運男籃隊10日在自辦熱身賽以86比72擊敗加拿大。(美聯社)

靠著中鋒戴維斯攻下「雙10」10分、11籃板，巴黎奧運美國男籃隊10日在自辦熱身賽以86比72擊敗加拿大，為拚奧運5連霸跨出重要一步。

本屆巴黎奧運美國男籃隊由柯爾（Steve Kerr）執掌兵符，陣中包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）等超級球星，不過美國職籃NBA洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）10日臨時宣布退出，並讓甫奪冠的波士頓塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）頂替。

為了備戰五環殿堂，美國男籃隊的自辦熱身賽10日在「賭城」拉斯維加斯（Las Vegas）點燃戰火，第1場即迎戰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、莫瑞（Jamal Murray）領軍的加拿大，雙方曾於去年世界盃籃球賽的季軍戰過招，而美國男籃隊在延長賽惜敗，導致與獎牌擦肩而過。

兩隊10日再度過招，美國隊開局卻在進攻端當機，將近5分鐘時間裡，僅靠著詹姆斯的罰球得到1分，並陷入雙位數落後，所幸美國隊即時找回狀態，逐步縮小差距，第2節再藉由布克（Devin Booker）的跳投得手，順利逆轉比分，同時帶著8分領先進入中場休息。

已經取得領先的美國隊，在易籃後不斷擴大分差，雖然一度被加拿大追到僅剩6分差，但戴維斯（Anthony Davis）隨即挺身而出，搭配愛德華茲（Anthony Edwards）飆進壓哨三分球，讓雙方又回到15分差，在成功阻擋加拿大反撲情況下，美國隊最後以86比72獲勝。

此役美國隊以戴維斯表現最為亮眼，除了攻下「雙10」10分、11籃板，還挹注2助攻、2抄截、4阻攻，愛德華茲則是得到全場最高13分；至於加拿大以巴瑞特（RJ Barrett）的12分、5籃板表現最好，當家球星亞歷山大手感不佳，僅拿到10分、4籃板。

加拿大 巴黎奧運 柯瑞

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