奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

巴黎奧運即將展開，英國內衣品牌「Bluebella」近日邀請3位七人制橄欖球明星，進行內衣宣傳活動，聲稱是為了鼓勵更多女性參與運動競賽，卻引來部分批評聲浪。

Bluebella啟動「Strong is Beautiful」計畫，邀請3位英國奧運國手喬伊絲（Jasmine Joyce）、昆薩（Celia Quansah）和波特曼（Ellie Boatman）換上性感內衣拍攝宣傳照和影片，活動目的是為了強調「力量和女性氣質可以並存。」

Ahead of an exciting summer of sport, rugby stars @celiaamy, @ellieboatman_, and @jasminejoycee celebrate their strength and dedication. They shared their proudest moments and challenges. #StrongIsBeautiful



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Bluebella引用2022年調查，發現近一半女性在13歲後退出運動競賽，自信心和身體形象是主因，Bluebella表示，「我們希望正常化有力量的女性美麗身材，這種身材在歷史上被時尚產業忽視，並被社會污名化。」Bluebella指出，這活動是因為社會不認同「強壯女性的身體是美麗或女性化」而誕生，並強調這個活動已持續進行9年，邀請過許多世界級運動員參與。

然而，由於內衣尺度問題，這次活動仍受到不少批評，前游泳金牌女將戴維斯（Sharron Davies）發文怒批，「這真是一場可恥的活動，誰出的蠢主意？讓職業女運動員穿上色情內衣！非常倒退，又一個刻板印象。」

英國馬拉松女將山內也提到，「這是剝削、貶低、性別歧視和倒退的垃圾活動，受眾是男性，將女性描繪成性對象，不會鼓勵青少年女性參加運動。」