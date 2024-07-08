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奧運男籃／希臘打進奧運 字母哥在4歲兒子面前哭了

中央社／台北8日電
安特托昆博率希臘男籃前進巴黎奧運。(歐新社)
安特托昆博率希臘男籃前進巴黎奧運。(歐新社)

巴黎奧運男籃資格賽最終日7日登場，擁有「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的希臘，以80比69擊敗克羅埃西亞，和巴西、西班牙、波多黎各拿下最後4張門票，賽後安特托昆博也感動落淚。

希臘在上半場以45比39取得6分領先，第3節中段，克羅埃西亞一度將差距縮小到4分差，但此時曾經效力美國職籃NBA曼菲斯灰熊的卡拉塞斯（Nick Calathes）跳了出來，6分鐘內拿下11分，幫助希臘前3節取得66比53的雙位數領先。

第4節雙方命中率都相當慘澹，想追分的克羅埃西亞單節僅拿16分，領先的希臘則採取防守焦土戰，單節也僅進帳14分，最終就讓希臘拿下勝利，搶下奧運門票。

這也是希臘自從2008年之後，再度取得奧運男籃參賽權，卻是安特托昆博生涯首度披上奧運國家隊戰袍。賽後他坐在場邊，看著4歲兒子拿給他的「晉級巴黎奧運」標語，顯得相當激動落淚不語。

安特托昆博7日攻下23分、8籃板，系列賽4場比賽平均攻下22.7分、4.7籃板、2.3助攻，獲選為系列賽最有價值球員。

克羅埃西亞全隊三分球21投僅6中，命中率28.6%，是無力和希臘抗衡的主因，效力於NBA洛杉磯快艇的祖巴茨（Ivica Zubac）攻下全隊最高的19分、12籃板。

隨著最終資格賽結束，巴黎奧運的男籃預賽分組表也出爐，A組包括澳洲、加拿大、希臘、西班牙；B組為法國、德國、日本、巴西；C組是美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各。

依照賽事規定，預賽3組前2名加上預賽第3名當中擇優取2，共8支球隊進行淘汰賽。

巴黎奧運 巴西 NBA

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