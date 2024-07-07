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巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

編譯陳韻涵／即時報導
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲(Nikki Hiltz)6月底於美國奧運女子田徑1500公尺資格賽中，跑出打破大會紀錄的3分55秒33秒成績，取得代表美國隊參加巴黎奧運的資格。

美聯社報導，希爾茲首度以跨性別(transgender)和非二元(nonbinary)性別認同的選手身分，在奧運賽場上發光發熱，她將以全球頂尖長跑運動員的身分，動身前往巴黎。

在賽場外，希爾茲儼然成為新世代酷兒(queer)群體的楷模；現年29歲的希爾茲於19歲公布性向，26歲時表露女性性別認同。

希爾茲總是報名女選手的賽事類別，並採用女性代名詞「她們／她們的」(they/them)。

29歲的希爾茲首次參加奧運國手選拔，她說：「我期待繼續以我認同的身分，立足於體壇。我使用她們／她們的代名詞，人們總是覺得納悶。然而，這就好比，『你不能再忽視我，因為我是連續兩屆冠軍，我就在這裡』。」

希爾茲在6月30日的比賽中，按照她與教練的計畫奔馳；她快速起跑，緊貼著領先群，最後加速衝刺；最終，希爾茲跑出3分55秒33秒的個人最佳成績和比賽紀錄，打破該項賽事紀錄。

希爾茲此次領先26歲的艾密莉‧麥凱(Emily Mackay)和29歲的艾麗‧聖皮耶兒(Elle St. Pierre) 不到一秒。回顧2021年奧運選拔，當初的比賽結果不如預期，希爾茲在決賽中墊底，聖皮耶兒當年奪冠。

希爾茲說：「在那之後，我下了很多苦工，不只動腦謀略，顯然還有體力活，這都是過程。」

2021年的奧運選拔前三個月，希爾茲的生活發生改變。她透過社群媒體發文宣布：「我是妮姬，我是變性人。」

這位美國女子1哩紀錄保持人明確記得，2021年3月31日那一天，她的親朋好友、粉絲，以及田徑場上的對手，終於看清了她的真面目。

希爾茲正積極為巴黎奧運備賽，她深諳這不僅是為自己而跑，也是為跨性別酷兒而戰，而她既是運動員，也是多元性別認同族群(LGBTQ+)倡議者。

希爾茲受訪時表示，「我很榮幸，我有令人難以置信的後援。當我公開性向和性別認同時，家人都接受並支持我。我知道，很多酷兒沒有這樣的關愛與支持。」

巴黎奧運 性別認同 跨性別

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