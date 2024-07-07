巴黎奧運／開幕式前交通管制 出入巴黎需持奧運通行證

將舉辦巴黎奧運開幕式的特羅卡德羅廣場。(新華社)

近日，法國旅遊發展署發布消息稱，巴黎即將在奧運 開幕前一周啟動交通管制，部分區域禁止車輛駛入，行人需申請並持有奧運通行證通行。

第一階段交通管制從7月18日至奧運開幕式當天的26日下午1時，管制區域主要在塞納河及相關場館周邊。如果居民或者遊客預定的餐館、酒店或景點行程與管制區域重合，需要申請通行證進入。

該階段管制具體分為灰色和紅色兩大區域。在紅色區域內步行或自行車出行不受限制，開車或打車需要通行證，交警會檢查護照、居住證明或者酒店預訂單等文件。在更靠近開幕式範圍的灰色區域內，車輛禁止通行，步行或自行車出行需持有通行證。另外，13歲以下兒童、持有奧運門票的觀眾、參加開幕式的運動員和組委會工作人員不受通行證限制。

據法國旅遊發展署介紹，申請奧運通行證並不難，但是需要提前進行申請。憑藉有效身分證件或者行程文件，可以免費在網站申請，但僅供本人使用，可以截圖保存方便查驗。

第二階段的交通管制為奧運開幕式結束後，一直到巴黎殘奧會結束，具體時間為7月26日至9月8日。該階段交通管制區域將被打散，主要圍繞比賽場館周圍設立紅、藍、灰、黑四個交通管制區，時間為當天第一場比賽前兩個半小時至最後一場比賽結束後一小時。屆時，通行證將主要適用於在紅色和藍色區域里開車或打車的人士，如果選擇步行或騎車則無需通行證。灰色區域主要為比賽場館，只有觀眾、運動員和賽事工作人員允許進入。而黑色安全保護區則主要涉及奧運賽事工作人員和長居在附近的居民。

通行證只需申請一次，開幕式前申請過的無需在第二階段重復申請。