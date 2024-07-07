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奧運籃球／字母哥淘汰唐西奇 希臘狂勝28分晉級

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波(後)與唐西奇。(美聯社)
安戴托昆波(後)與唐西奇。(美聯社)

唐西奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領的希臘在奧運資格賽希臘賽區的四強賽上演生死戰。

希臘首節就完全掌控局面，攻勢全面開花，殺出32：14的巨大比分差，幾乎是把斯洛維尼亞打入深淵；後續斯洛維尼亞追分有限，第四節前段更被打出18：3的進攻，直接宣告比賽結束。

最終，希臘以96：68淘汰了對手，唐西奇前進巴黎的願望夢碎，無緣帶領球隊連兩屆闖進奧運。希臘闖進最終決戰，只差一步就能重返暌違16年之久的奧運殿堂。

安戴托昆波雖只有13分4籃板2助攻進帳，但隊友皆有所貢獻，全隊4人得分達雙位數，且團隊投籃命中率達到54.0%，三分球34投14中。

沃克普（Thomas Walkup）17分6籃板2助攻，托力奧普洛斯（Vasileios Toliopoulos）三分球4投全中拿到17分，米托格魯（Konstantinos Mitoglou）11分6籃板。曾效力灰熊的老將後衛卡拉列斯（Nick Calathes），則有9分11助攻的表現。

相較於希臘的均衡攻勢，斯洛維尼亞幾乎只依賴唐西奇（Luka Doncic）和歸化中鋒奈保（Josh Nebo）的表現。唐西奇（Luka Doncic）獲得21分7籃板5助攻，三分球9投5中，但出現多達10次失誤，奈保（Josh Nebo）則有17分7籃板。

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