巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

澳洲女籃傳奇傑克森（右）第5度獲選進入國家隊。（歐新社）

上一次參加奧運 ，是在12年前的倫敦奧運；如今，43歲的澳洲 女籃傳奇傑克森（Lauren Jackson）第5度獲選進入代表隊征戰奧運。

中央社引述法新社報導，主打大前鋒的傑克森已是兩個孩子的母親，27年前在澳洲聯賽展開職業生涯。

2000年到2012年之間的4次奧運，傑克森都是澳洲女籃奪牌的成員之一。

傑克森曾在WNBA拿過4次年度最有價值球員（MVP），2016年因膝傷始終未能痊癒而退休 ，兩年前在澳洲聯賽復出試水溫，爭取最後一次參加奧運的機會。

這次和傑克森並肩作戰的，還有第3度前進奧運的喬治（Cayla George）和托洛（Marianna Tolo），以及兩度爭奧的麥根（Tess Madgen）、艾倫（Rebecca Allen）、馬格貝戈（Ezi Magbegor）、史密斯（Alanna Smith）和達波特（Steph Talbot）。

澳洲女籃隊長麥根說：「我們絕對是最好的運動團隊，不僅是隊友，還是好姐妹。我們帶著所有澳洲女籃前輩的榮耀前進，靠她們給予的力量往前邁進。」

澳洲女籃在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運都摘下銀牌，2012年的倫敦奧運則是獲得銅牌，但從未擊敗最具宰制力的美國女籃，成功搶下金牌。

澳洲女籃目前世界排名第3，她們這周在墨爾本（Melbourne）進行的兩場友誼賽中擊敗世界排名第2的中國，接下來將前往法國巴黎備戰奧運。