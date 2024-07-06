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巴黎奧運／環保不敵輿論 選手村加裝2500台冷氣 美中自己帶空調

世界新聞網／輯
當地工人正為選手村安排安裝冷氣。（路透）
當地工人正為選手村安排安裝冷氣。（路透）

巴黎奧運推行環保理念，措施包括不會為選手村的7000個房間安裝冷氣。然而法國當地7至8月氣溫有機會高達34℃，故措施引來迴響。最終在各地代表團要求下，巴黎奧組委證實已為選手村訂購約2500部冷氣，供逾三分之一房間使用。

中通社報導，出於環保考慮，早前巴黎奧運運動員公寓宣布，將不會配備空調，而是使用了水冷卻系統，該系統從附近地熱發電廠地下70米深的井中獲取冷卻至4攝氏度的水，並將其輸送到每間公寓地板下的管道中。

巴黎奧運村和殘奧村主管洛朗．米蕭（Laurent Michaud）表示，這些冷水應該可以使建築內部溫度比室外溫度低6到10攝氏度。每間公寓都配有溫控器，可以讓房間的溫度降低或升高2攝氏度。

另外，奧運村約三分之一的建築屋頂設有花園，旨在降低建築的室內溫度。奧運村中還有一條用貝殼鋪成的人行道。理論上，貝殼可以吸收雨水，這些水分會在炎熱的天氣中蒸發，從而起到降溫的效果。

盡管巴黎奧組委對奧運村的水冷卻系統信心十足，但並非所有運動員都願意接受這樣的條件。據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國、英國、加拿大、希臘、德國澳洲等多國代表團都計畫使用便攜式空調，為運動員提供更舒適的休息環境。

相關人士透露，中國奧運代表團已購置移動空調。

CNN提到，法國氣象局此前曾發出警告，法國今年夏天的氣溫預計將高於正常水平，這引發了人們對於運動員健康的擔憂。

巴黎奧運 澳洲 德國

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