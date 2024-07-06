巴黎奧運／日本史上最大團、目標20金 柔道或出現首對衛冕兄妹

日本男排選手高橋藍。(圖／ASICS提供)

巴黎奧運 ，日本 將派出史上規模最大的海外奧運代表團，目標為奪得20枚金牌。除柔道、摔跤、體操等傳統優勢項目外，日本選手在滑板、攀岩、霹靂舞等奧運新興項目中也具備衝金實力。同時，排球、籃球等集體項目的崛起也是此次代表團規模超出往屆的原因之一。

三年前的東京奧運 ，日本隊作為東道主收穫27金14銀17銅共58枚獎牌，金牌數和獎牌數均創歷史最好成績。在多個項目極具競爭力的背景下，日本隊渴望在巴黎延續奪金勢頭。日本奧委會表示，代表團成立儀式將於7月5日舉行，此次代表團運動員人數有望超越2008年北京奧運的339人，在田徑等奧運大項的奧運資格確定後，預計將有400餘名運動員奔赴巴黎。

柔道是日本隊的傳統強項。東京奧運上，日本隊共奪得9枚柔道金牌，阿部一二三、阿部詩和素根輝都將在巴黎奧運上力爭衛冕。阿部一二三和阿部詩有望成為奧運史上首對實現衛冕的兄妹。

日本選手阿部一二三。(新華社)

世錦賽三連冠、去年奪得杭州亞運會女子48公斤級冠軍的老將角田夏實儘管年初受到膝傷困擾，仍通過比賽和訓練不斷調整狀態，她和男子60公斤級選手永山龍樹均有奪牌實力。

體操方面，明星選手橋本大輝在去年的安特衞普世錦賽上成功衛冕個人全能和單槓冠軍，加上團體金牌，共摘得三金，可謂狀態正佳。但今年5月，橋本大輝因傷退出日本NHK杯，日本體操男隊教練水鳥壽思在接受採訪時表示，他的退賽是由於「右手中指側副韌帶損傷」，但「不會有太大影響」。這無疑為他的巴黎奧運衛冕之旅蒙上一層陰影。

摔跤也是日本隊強項。東京奧運後，日本摔跤隊更新換代，多個級別的奧運金牌得主淡出視線。獲得巴黎奧運資格的6名選手中，僅有50公斤級衛冕冠軍須崎優衣是連續參賽。新生代中最受關注的無疑是出身於摔跤世家的20歲小將藤波朱理。據日本「讀賣新聞」報導，她不僅奪得2021年和2023年兩屆世錦賽的冠軍，更是保持了從中學開始的133場公開比賽不敗的輝煌戰績，被視作53公斤級金牌的有力爭奪者。

桌球（乒乓球）方面，作為中國隊的老對手，日本組合水谷隼/伊藤美誠曾在東京奧運混雙決賽中逆轉戰勝許昕/劉詩雯，奪得奧運史上首枚混雙金牌。隨著水谷隼退役、伊藤美誠實力下滑，早田希娜和張本智和將在巴黎奧運上挑起大梁，兩人都將參加單打、混雙和團體三個項目。加上經過多站WTT賽事歷練迅速成長的16歲小將張本美和，日本桌球隊本屆奧運依舊會給中國隊製造不小的麻煩。

日本羽毛球隊依然保持均衡穩定的實力。山口茜年初傷癒復出，她與首次參加奧運的大堀彩、奈良岡功大均表示，將在巴黎奧運全力以赴衝擊獎牌，而實力不俗的女雙組合松山奈未/志田千陽則將目光瞄準金牌。摘得東京奧運混雙銅牌的渡邊勇大/東野有紗也渴望更進一步。

日本選手山口茜。(新華社)

集體項目中，在東京奧運歷史性闖入決賽並摘得銀牌的日本女籃實力依然不容小覷，日本女足、男足等傳統強項也保持了穩定的水準。值得一提的是，除女子水球、女子手球、男子曲棍球外，日本隊在其餘集體球類項目上都獲得了巴黎奧運參賽資格，在男籃、男排和男子手球上均實現歷史性突破。集體項目成績的爆發也直接增加了日本代表團的運動員人數。

日本男籃自1976年以來首次拿到非本土舉行的奧運參賽資格，在主教練奧瓦斯的帶領下，河村勇輝和富永啟生等年輕球員不斷成長，渡邊雄太和八村壘歸隊，加上歸化球員霍金森的穩定發揮，日本隊有望在本屆奧運創造歷史最好成績。

日本男、女排在巴黎奧運的目標是站上領獎台。日本男排坐擁石川祐希、高橋藍和西田有志「三叉戟」，以默契的配合和頑強的鬥志迅速崛起。剛剛結束的世界男排聯賽總決賽上，在高橋藍因傷缺陣的情況下，日本隊連克強敵闖進決賽，自1977年排球世界盃之後時隔47年再次奪得世界大賽銀牌。日本女排同樣獲得今年世界女排聯賽總決賽亞軍，古賀紗理那榮膺賽事最佳主攻手。

日本隊的奪金點還有女子佩劍、霹靂舞、衝浪、滑板、女子標槍、攀岩等項目。曾擔任杭州亞運會日本代表團旗手的擊劍運動員江村美咲去年在世錦賽上成功衛冕，她渴望實現奧運日本女子擊劍「零的突破」；霹靂舞男子組的半井重幸、女子組的湯淺亞美均有奪金實力；東京奧運衝浪亞軍五十嵐卡諾亞也志在奪金；東京奧運滑板男子街式冠軍堀米雄鬥經歷了兩年低谷，在5月巴黎奧運資格系列賽上海站的預賽中爆冷出局，好在憑藉之後布達佩斯站的出色發揮，他有驚無險獲得奧運資格。

綜合而言，由於巴黎奧運取消棒壘球和空手道項目，加之日本隊在游泳等金牌大項上呈現頹勢，日本隊金牌數較上屆奧運很可能有所下滑。但日本選手在傳統優勢項目和新興項目上表現穩定，又在集體項目上取得許多歷史性突破，日本媒體仍普遍看好日本隊的前景。

對於即將到來的巴黎奧運，日本代表團團長、日本奧委會專務理事尾縣貢近日表示，日本隊將本屆目標定為20枚金牌、55枚獎牌，力爭超越在海外奧運上的最好成績──2004年雅典奧運的16金。