巴黎奧運／香港隊前瞻 張家朗拚花劍衛冕 何詩蓓游泳奪金不是夢

香港劍擊隊運動員張家朗。（中通社）

三年前的東京奧運 上，同為1997年出生的香港 隊選手張家朗和何詩蓓大放異彩，如今即將踏上巴黎奧運 賽場，兩人表現出更加成熟的心態和更加頑強的意志力，期待為香港代表團再創佳績。

香港代表團在東京奧運上獲得1金2銀3銅，創造歷史最佳戰績。張家朗贏得男子花劍個人金牌，何詩蓓拿下女子100米及200米自由泳兩枚銀牌，自行車名將李慧詩、空手道選手劉慕裳分別獲得銅牌，香港女乒則斬獲團體銅牌。

巴黎奧運周期，張家朗保持了比較好的競技狀態。今年以來，他先後奪得國際劍聯花劍大獎賽義大利都靈站和中國上海站的個人冠軍，並帶領隊伍在花劍世界盃香港站團體決賽中逆轉義大利隊奪冠。張家朗的世界排名現在位居第三，有很強的衛冕實力。

香港隊的花劍教練柯尼希是巴黎人，這也為張家朗的衛冕增添了一些有利因素。柯尼希說：「我現在唯一在乎的，就是希望在我的家鄉讓香港再次感到驕傲。」

張家朗則顯得比較低調：「我覺得衛冕儘管是好事，但更重要的是對得起平時的訓練和教練的指導，發揮到應有的水平已經足夠。」

將第三次參加奧運的何詩蓓巴黎圓夢的願望十分強烈。今年2月的杜哈游泳世錦賽上，她拿下女子200米自由泳金牌，職業生涯首奪長池世錦賽金牌，此外她還奪得100米自由泳銀牌和100米蛙泳銅牌。征戰巴黎，何詩蓓將參加女子50米、100米、200米、400米自由泳和100米蛙泳5個單項和兩個接力項目的角逐，如果發揮出應有水平，登上最高領獎台絕不只是夢想。

在大學學習心理學的何詩蓓說：「我覺得生活就是不斷成長和學習的過程，我從來不會對已經取得的成績沾沾自喜，因為我永遠相信會變得更好。」

在東京奧運上贏得羽毛球混雙第四名的謝影雪／鄧俊文再次獲得了參賽資格，他們將與四名年輕選手一同參賽。32歲的謝影雪表示，這可能是她最後一次參加奧運，最大的目標是輕裝上陣，贏得獎牌。

自行車項目中，由於李慧詩退役，香港隊贏得獎牌的難度增大。乒乓球比賽中杜凱琹再次入選，起到了穩定軍心的作用，她有望帶領香港隊再次向女子團體獎牌發起衝擊。

香港隊目前為止已經取得了33張奧運入場券，將參加12個大項的角逐，大部分運動員的名單已經確定。在所有運動員中，值得一提的是32歲的游泳選手歐鎧淳，她參加了自2008年北京奧運以來的歷屆夏季奧運，還曾在2016年里約奧運開幕式上擔任香港代表團的旗手。