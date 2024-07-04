我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿老婆「愛狗甚於愛我」 德州華男狠心摔死博美犬

英工黨出口民調大勝 施凱爾料將是下任首相 終結保守黨14年執政

中國11泳將禁藥案仍將參加巴黎奧運 美調查、向世界泳總發傳票

記者胡玉立／即時報導
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)

23名中國游泳選手於2021年未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國司法部和聯邦調查局正為此展開刑事調查；「世界水上運動總會」(World Aquatics，簡稱世界泳總)4日向美聯社證實，該組織最高行政主管、執行總監諾維奇(Brent Nowicki)已接獲美國政府要求他出庭作證的傳票。

三年前在檢測禁藥時呈陽性反應的中國泳將們，在東京奧運為中國贏得三枚金牌；其中11名游泳選手將參加26日開幕的巴黎奧運。美國決定就此案展開刑事調查，這是針對中國、世界反禁藥組織和奧運處理此禁藥案的急劇升級，也讓即將揭幕的巴黎奧運蒙上陰影。

紐約時報及德國廣播公司ARD在4月報導揭露，23名中國泳將2021年被檢測出禁藥曲美他嗪(Trimetazidine, TMZ)呈陽性反應，卻仍然參賽；各方要求進行獨立調查的呼聲日益高漲。「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency，簡稱WADA)當年沒有質疑中國當局的調查結果，也備受指責。

中國當局當時的調查裁定，檢測呈陽性結果是因為中國選手團隊所住的旅館廚房出現微量心臟病藥物，無意間污染了食物才造成，運動員因此免於受罰，毋須禁賽。

23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。(...
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。(美聯社)

眾院中國委員會5月21日已要求司法部和聯邦調查局根據聯邦法律調查此案。美國2020年通過此案，允許美方調查涉嫌禁藥陰謀，即使這些陰謀發生在美國境外亦然。當時美國面對的體育環境，是俄羅斯政府支持的運動長期存在禁藥醜聞的爭議。

管理全球水上運動的世界泳總證實，其執行總監諾維奇已接獲證人傳票，「他正設法安排和美國政府開會，或許毋須在大陪審團面前作證」。

WADA曾持續為當年接受中國調查結果的決定辯護，他們聲稱當時正值新冠疫情，無法前往中國，該機構無法獨立反駁中國的說法。

曾任中國多個運動隊醫、現年86歲的薛蔭嫻，目前旅居德國，她在4月告訴「美國之音」，中國運動員服用違禁藥物是普遍現象，而且由來已久。她說，「在運動訓練中使用興奮劑就叫科學訓練」。薛蔭嫻因揭露中國體壇使用興奮劑醜聞遭打壓，2017年與兒子楊偉東和兒媳逃往德國尋求政治庇護。

巴黎奧運 檢測 德國

上一則

東奧冠軍 中國鉛球名將鞏立姣將5戰奧運

延伸閱讀

東奧冠軍 中國鉛球名將鞏立姣將5戰奧運

東奧冠軍 中國鉛球名將鞏立姣將5戰奧運
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
巴黎奧運／南韓隊看點 奧運史上第100金花落誰家？

巴黎奧運／南韓隊看點 奧運史上第100金花落誰家？
巴黎奧運／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘男籃 輾壓多明尼加

巴黎奧運／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘男籃 輾壓多明尼加

熱門新聞

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

2024-06-30 22:27
遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56

羽球／中17歲小將魂斷賽場 姊姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

2024-07-01 02:10
湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

2024-07-01 19:40
經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)日前揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服。（美聯社）

巴黎奧運／美國隊目標奪123面獎牌 與中國搶最多金

2024-07-03 20:28

超人氣

更多 >
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋