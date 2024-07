巴黎奧運／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘男籃 輾壓多明尼加

相隔兩年再度披上希臘國家隊戰袍的公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),今天在巴黎奧運 最終資格賽首場比賽,僅出賽18分10秒就以11次出手全都命中拿下32分,率領希臘以109:82大勝多明尼加,搶下分組賽首勝。

前一次披上國家隊戰袍已經是2022年歐錦賽的安戴托昆波,在今年NBA 賽季因傷黯然落幕後,選擇再度披上國家隊戰袍為希臘力拚奧運門票,身為這次希臘賽區地主,首場比賽也打出亮眼表現;安戴托昆波11次出手全都命中,包括兩分球10投10中、三分球1投1中,以及罰球13罰9中,拿下全場最高32分。

When the whole video is a highlight 🔥



🇬🇷 The Greek Freak drops 32 PTS in 18 MIN to spearhead Greek triumph over Dominican Republic ! #FIBAOQT pic.twitter.com/0Xg2rbYrCH