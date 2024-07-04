巴黎奧運／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘男籃 輾壓多明尼加

公鹿一哥安戴托昆波率希臘出征奧運資格賽。(取材自FIBA)

相隔兩年再度披上希臘國家隊戰袍的公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天在巴黎奧運 最終資格賽首場比賽，僅出賽18分10秒就以11次出手全都命中拿下32分，率領希臘以109：82大勝多明尼加，搶下分組賽首勝。

前一次披上國家隊戰袍已經是2022年歐錦賽的安戴托昆波，在今年NBA 賽季因傷黯然落幕後，選擇再度披上國家隊戰袍為希臘力拚奧運門票，身為這次希臘賽區地主，首場比賽也打出亮眼表現；安戴托昆波11次出手全都命中，包括兩分球10投10中、三分球1投1中，以及罰球13罰9中，拿下全場最高32分。

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🇬🇷 The Greek Freak drops 32 PTS in 18 MIN to spearhead Greek triumph over Dominican Republic ! #FIBAOQT pic.twitter.com/0Xg2rbYrCH — FIBA (@FIBA) July 3, 2024

在安戴托昆波領軍下，希臘首節打完就取得10分領先，整場比賽一路領先，最終以27分差距輕取多明尼加，搶下分組賽首勝，多明尼加則為1勝1敗。

談到安戴托昆波今天的驚人表現，希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）說：「他很喜歡這裡，並且熱愛代表自己的國家出賽，他非常謙虛，且完全融入球隊，對於一名超級巨星來說這並不容易，讓人感受到他對於勝利的渴望。」

希臘賽區另外一場比賽由紐西蘭、克羅埃西亞上演激戰，克羅埃西亞在快艇 中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）全場進帳29分、16籃板，寫下奧運資格賽史上單場最高效率值43的紀錄領軍下，與紐西蘭一路纏鬥，但紐西蘭靠著伊利（Shea Ili）在比賽最後階段的連續兩顆上籃命中，最終以90：86擊敗克羅埃西亞。

克羅埃西亞輸球後，同分組首戰輸球的斯洛維尼亞必須在最後一戰贏紐西蘭11分，才能在分組賽脫穎而出，晉級該賽區4強，否則將提前遭到淘汰，無緣奧運門票。