巴黎奧運／擊敗沒有波神的拉脫維亞 菲律賓男籃奪暌違64年勝利

巴黎奧運男籃最終資格賽，地主拉脫維亞在分組賽第二戰遭到菲律賓以89：80擊退。(新華社)

巴黎奧運 男籃最終資格賽本周在西班牙、拉脫維亞、希臘與波多黎各4地開打，其中在拉脫維亞賽區中，地主拉脫維亞在分組賽第二戰遭到菲律賓以89：80擊退，不僅無法提前晉級4強，也讓菲律賓拿下暌違64年在FIBA正式賽事中對戰歐洲球隊的勝利。

今年巴黎奧運男籃最後4個參賽席次，將在7月2日至7日舉行的最終資格賽中決定參賽權獎落誰家，而這次資格賽參賽24隊被分入4個賽區競爭，每個賽區將只有一支隊伍能夠取得奧運門票。

其中去年曾來台備戰世界杯熱身賽的拉脫維亞男籃，昨天以地主身分在分組賽第二場比賽碰上菲律賓，在只要贏球就能晉級該賽區4強的情況下，卻遭到菲律賓的頑強抵抗，菲律賓在歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）全場猛轟23分外帶9籃板、9助攻全能演出，以及長人索托（Kai Sotto）進帳18分、8籃板領軍下，首節就取得16分領先，最終也以9分差距擊敗拉脫維亞，拿下資格賽首勝。

這一勝也是菲律賓國家隊暌違64年後，在FIBA正式比賽中擊敗再度歐洲球隊，菲律賓國家隊主帥柯恩（Tim Cone）賽後說：「我們的國家對於籃球相當熱情，這已經是眾所皆知的事情，對我們來說能在世界舞台取得成功意義重大，這對我們來說是重要的一大步。」

去年率領拉脫維亞拿下世界盃 第5名改寫隊史紀錄的總教練班奇（Luca Banchi）則說：「菲律賓從開賽就拿出最佳表現，他們打得相當犀利且不斷加強身體碰撞，加上在進攻端找到了很棒的方式。這場比賽對我們來說是一次很好的教訓。」

拉脫維亞在今年NBA 冠軍前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）腿傷開刀缺陣的情況下，本場比賽以曾效力過籃網的庫魯斯（Rodions Kurucs）攻下18分、7籃板最佳。