巴黎奧運／盤點大咖傷退 美田徑金牌摔倒 無緣在巴黎衛冕

阿辛穆一摔讓她失去衛冕奧運金牌的機會。(路透)

巴黎奧運 還有20多天開幕，世界各地的體壇健兒躍躍欲試，期待大顯身手。但一些知名運動員卻在近期陷於傷病困擾，有的甚至因傷無緣奧運。

美國田徑名將、東京奧運 冠軍阿辛穆(Athing Mu))日前在美國國內的奧運選拔賽女子800米決賽中不幸摔倒，排名末位，無緣在巴黎奧運上衛冕這個項目的冠軍。

網球巨星約克維奇 （Novak Djokovic）手握24個大滿貫冠軍，但距離實現「金滿貫」還差一枚奧運金牌。今年的巴黎奧運，對於這位37歲的塞爾維亞「天王」來說可能是最後的機會。但不久前的法國網球公開賽上，他因右膝內側半月板出現撕裂而退賽，一度引發人們對其奧運之旅的擔憂。好在他的手術非常成功，並且恢復神速，正在參加溫網，找回比賽的節奏和狀態。

東京奧運體操全能冠軍橋本大輝雖然由於手指受傷退出了日本國內的奧運選拔賽，但已被「保送」至巴黎奧運的他在兩周前恢復了訓練，他說：「訓練後我感覺有些疲勞，我的手指也沒有完全恢復，我不能放鬆警惕。」目前他感覺自己的健康狀況恢復到了60%，希望盡快徹底康復並以最好的狀態在巴黎奧運上衛冕。

牙買加短跑名將湯普森(Elaine Thompson-Herah)則沒有那麼走運。這位在里約和東京奧運上連續包攬女子100米和200米金牌的「女飛人」，由於跟腱受傷未能康復，日前宣佈退出牙買加國內的奧運選拔賽。「錯過今年的奧運，我很傷心，但我的健康是第一位的。」她表示，未來的路還很長，會盡快康復，重啟短跑生涯。

英國兩屆奧運自行車冠軍凱蒂·阿奇博爾德(Katie Archibal)日前在花園台階上摔倒受傷，導致她脛骨和腓骨骨折，雖然接受了手術，但難以在短期內恢復訓練和比賽。無法代表英國隊參加巴黎奧運，她深表歉意和遺憾。