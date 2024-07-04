巴黎奧運／南韓隊看點 奧運史上第100金花落誰家？

南韓選手黃宣優。(新華社)

巴黎奧運 開幕在即，南韓 代表團參賽規模為1976年以來最小，大韓體育會給出的5枚金牌的預期目標也低於往屆。

據韓聯社報導，本屆奧運上南韓代表團運動員人數不足150人，遠遠少於上屆東京奧運，將是自1976年蒙特利爾奧運以後，南韓運動員參賽規模最小的一屆。此前南韓代表團規模通常保持在200人以上。

南韓隊在三大球等集體球類項目上的競爭力下滑，是參賽規模減少的主要原因。除女子手球外，此次巴黎奧運上，南韓隊未能在足球、籃球和排球項目中拿到入場券。

南韓隊在球類項目上也曾能與強隊一較高下，南韓男足曾在2012年倫敦奧運上摘得銅牌。然而，在今年4月舉行的2024年亞足聯U23男足亞洲盃八強賽中，南韓隊經點球大戰負於印度尼西亞隊，由此無緣巴黎奧運，連續參加九屆奧運的紀錄隨之終止。南韓女排和女籃也曾在奧運中闖入四強，一度具備爭奪獎牌的實力。韓媒《EDAILY》評價稱，目前不論排球還是籃球，南韓隊在亞洲舞台上都已經失去了競爭力，滑落至中等水平。

參賽規模縮減意味著南韓代表團在本屆奧運上的金牌數可能也會低於往屆。6月26日，巴黎奧運開幕倒計時30天之際，大韓體育會會長李起興在媒體日上表示，本屆奧運南韓代表團的金牌目標為5枚，綜合排名在15名左右。韓聯社稱，若代表團未實現這一目標，將會是1976年以來的最差表現。

儘管南韓代表團在本屆奧運上的預期目標不高，但依然不乏看點，尤其是射箭等傳統優勢項目的表現備受外界關注。

一大看點就是南韓隊能否延續在射箭項目上的強勢表現。射箭是南韓隊在夏季奧運上的傳統優勢項目，此前共摘得27金9銀7銅。尤其是射箭女子團體項目，自1988年漢城奧運以來，南韓女隊從未讓該項目金牌旁落。

巴黎奧運，南韓射箭女隊由林是見、南秀賢和全勛英領銜出征，男隊則派出金優鎮、李雨錫和金智德參賽。不過南韓射箭隊在今年世界盃 賽事上的表現並不穩定，南韓女隊在2024射箭世界盃上海站反曲弓團體決賽中曾不敵中國隊，未能拿到冠軍。

南韓媒體分析認為，女隊當中，除了杭州亞運「三冠王」林是見以外，南秀賢和全勛英的國際大賽經驗不足，這給女隊的十連冠之路增添了不確定性。但南韓射箭隊總教練洪勝真日前參加巴黎奧運倒計時30天媒體日活動時表示，南秀賢和全勛英雖然缺乏國際大賽經驗，但在精神上較其他選手更具優勢，預計隊伍能在射箭項目上拿到3枚金牌。

南韓代表團有望在本屆奧運上拿下該國參加奧運以來的第100枚金牌，誰能為南韓隊成就此榮耀成為第二大看點。

自由式摔跤運動員梁正模在1976年蒙特利爾奧運上為南韓隊拿下首枚奧運金牌。截至東京奧運，南韓隊在夏季奧運上共摘得96枚金牌。因此在巴黎，南韓隊有望達成第100金的裡程碑。韓媒預測，這一枚金牌預計在8月初的賽事中產生，這期間南韓隊有望奪金的項目包括射箭混合團體賽、女子和男子個人賽，以及羽毛球女子單打決賽。因此除射箭選手外，目前排名羽毛球女單世界第一的安洗瑩也有可能為南韓隊拿下第100金。

其他項目上，南韓隊游泳選手黃宣優將向男子200米自由泳獎牌發起衝擊，南韓重劍女隊和佩劍男隊也瞄準了團體賽金牌。