巴黎奧運／「麟洋配」閉關苦練 自嘲狀態不像「金牌衛冕者」

羽球選手王齊麟（左）與李洋 （右）出席記者會。（記者林伯東／攝影）

距離巴黎奧運 剩下1個多月，上屆摘金的台灣羽球 男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，也將回到國訓中心閉關備戰，目前暫居世界排名第10的他們，也忍不住搞笑說：「我們現在看起來像要衛冕的樣子嗎？」

李洋、王齊麟上屆東京奧運驚險從小組賽晉級後，就一路過關斬將，替台灣摘下史上首面奧運羽球金牌，而「麟洋配」也就此打響名號。

只不過2人奧運後陷入低潮及受傷困擾，排名也一路往下掉，今年則是在奧運積分計算週期前才勉強過關，取得奧運資格。

李洋表示，雖然東京奧運前在泰國連拿3場冠軍，「但那時候我們確實沒人關注，但今年我們就算狀況沒有很好，還是很多人知道我們是奧運金牌，所以關注度與壓力就是會比較大。」

李洋強調，「我們現在要加強的部分還有很多，發球、平抽擋、輪轉走位等，幾乎全部都要再練過一次，但今年我們就先不要去想衛冕的事情；但如果能在退休 前拿奧運獎牌，就會是非常完美結局。」

李洋透露，今年的規畫就是和王齊麟搭配到打完台北羽球公開賽就正式退休，「但他又一直在洗腦我，希望我可以打到名古屋亞運。」

對於巴黎奧運，王齊麟則是很想要參加7月26日在塞納河上的開幕典禮，不過由於羽球27日就有男雙賽程，讓王齊麟可能因為得早點休息而無緣參加。

王齊麟也自曝，到了巴黎一落地，就要關掉IG及臉書（Facebook）帳號專心比賽場上，等到比賽結束後才會重新開啟帳號，但隨即被眾人吐槽說：「會不會3場小組賽打完後（淘汰）就可以開啟了。」