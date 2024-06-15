巴黎奧運知多少：愈挫愈勇的浪漫之都 32年漫長申奧之旅

巴黎奧運開幕倒數，奧運五環標誌亮相艾菲爾鐵塔。(新華社)

還有不到50天，第33屆夏季奧林匹克運動會將在法國巴黎開幕。儘管這是奧運第三次來到浪漫之都巴黎，但巴黎與奧林匹克的第三次牽手，卻經歷了32年的漫長申奧之旅。

巴黎即將成為第二座三次舉辦夏奧會的城市。1900年，巴黎舉辦了第二屆夏季奧運；1924年，奧運再次來到法國巴黎。

但法國人可能沒有想到，巴黎與奧林匹克的第三次牽手，會經歷如此多的失敗和如此漫長的等待。

1992年輸給西班牙巴塞隆納

1985年，巴黎正式向國際奧委會申請舉辦1992年夏季奧運。1986年，在瑞士洛桑舉行的國際奧委會第91次全會上，四輪投票 後，法國巴黎和西班牙巴塞隆納進入了最後一輪對決。

笑到最後的城市是巴塞隆納，巴黎鎩羽而歸。

2008年敗給中國北京

時間來到21世紀，巴黎再度出征，申辦2008年夏季奧運，這一次同樣競爭激烈。除巴黎外，獲得申辦2008年夏季奧運資格的還有日本大阪、加拿大多倫多、土耳其伊斯坦堡和中國北京。

這一次的大結局大家都知道，北京成為2008年夏季奧運主辦城市。

愈挫愈勇的巴黎在2003年提出申辦2012年奧運，而這也是競爭最為白熱化的一次。九個城市提出申辦，五個城市在國際奧委會的初選中入圍。

2012年英國倫敦勝出

在2005年7月6日召開的國際奧委會第117次全會上，莫斯科、紐約和馬德里在前三輪投票中相繼被淘汰出局，競爭最後演變成巴黎和倫敦的「雙城記」。最後，倫敦以54：50票的微弱優勢擊敗了呼聲最高的巴黎。

巴黎沒有放棄，並於2015年正式啟動2024年夏季奧運的申辦程序。最初的競爭同樣激烈，但隨著漢堡、布達佩斯、羅馬和波士頓的退出，巴黎和洛杉磯 成為僅有的兩座申辦城市。

2017年7月11日，國際奧委會第130次全會通過投票一致決定，2024年和2028年夏季奧運的承辦城市將同時產生，巴黎和洛杉磯同時贏得奧運承辦權，但次序有待確認。

兩個月後，國際奧委會在第131次全會上，最終確定巴黎為2024年夏季奧運舉辦地、洛杉磯為2028年夏季奧運舉辦地。

經歷了長達32年的漫長申奧之路，巴黎終於贏得夏季奧運的舉辦權。

7月26日，巴黎奧運 將在塞納河上舉行開幕式，巴黎的百年奧運夢想將迎來「夢想照進現實」的時刻。