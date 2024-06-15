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48歲「體操媽媽」丘索維金娜無緣巴黎奧運 只能等外卡

新華社／北京16日電
丘索維金娜。（路透）
丘索維金娜。（路透）

據國際體操聯合會13日消息，即將年滿49周歲的烏茲別克體操名將丘索維金娜(Oksana Chusovitina)未獲得資格，無緣亮相巴黎奧運賽場。

在今年5月舉行的亞洲體操錦標賽前，丘索維金娜意外受傷退賽。由於亞錦賽是她爭取巴黎奧運參賽資格的最後一場比賽，因此缺席亞錦賽導致她無法直接獲得奧運參賽資格，只能依靠外卡，但最終國際體操聯合會未向她發放外卡。

再過幾天就將年滿49周歲的丘索維金娜曾八次參加奧運。1992年巴塞隆納奧運，年僅17歲的丘索維金娜代表獨聯體隊獲得女子體操團體金牌。此後，為了給身患白血病的兒子籌集醫療費用，她加入德國國籍。2008年北京奧運，丘索維金娜為德國獲得一枚跳馬銀牌。隨著兒子身體的好轉和康復，里約和東京奧運上，丘索維金娜又重新代表祖國烏茲別克參賽。

儘管無緣巴黎奧運，但據國際奧委會官網報導，丘索維金娜依然渴望參加2028年洛杉磯奧運。「我真的很想獲得參加奧運的資格，特別是在這個年齡，我想證明給自己看。我不知道是什麼激勵著我，可能是愛吧。」丘索維金娜說。

巴黎奧運 德國 洛杉磯

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