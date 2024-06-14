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適用保護排名 坂直美、錦織圭獲巴黎奧運門票

體育新聞組／綜合報導
網球名將大坂直美、錦織圭皆獲得奧運出賽權。（歐新社資料照片）
網球名將大坂直美、錦織圭皆獲得奧運出賽權。（歐新社資料照片）

日本網球協會13日表示，網球名將大坂直美已經取得代表日本參加巴黎奧運的資格。同時，曾在美國網球公開賽闖進決賽的日本男網名將錦織圭也已經獲得奧運出賽權。

中央社引述法新社報導，4座大滿貫賽冠軍的大坂直美（Naomi Osaka）於2021年曾為因疫情而延後舉行的東京奧運點燃聖火台，並闖入當屆奧運女單第3輪。

接著她因懷孕而暫別網壇，相隔15個月才回歸。26歲的大坂直美目前在國際女子網球協會（WTA）世界排名第125。

與此同時，34歲的錦織圭（Kei Nishikori）則飽受傷勢困擾，在世界職業網球協會（ATP）的排名跌落至286名。

日本網球協會（Japan Tennis Association）表示，大坂直美和錦織圭已分別獲得巴黎奧運出賽權。

奧運單打出賽權男女各64人，各國和地區最多可派4人，10日公布的世界排名前56人獲得出賽權，其餘名額由主辦單位推薦決定。

錦織和大坂分別因為受傷與生產等原因，適用於「保護排名」（protected ranking）。在這項排名中，錦織為48名，大坂為46名。「保護排名」是針對因為負傷等原因而長期缺陣選手的救濟措施。

此外，台灣女網「一姐」謝淑薇表態出戰巴黎奧運，選擇20歲的曹家宜成女雙夥伴，令部分球迷感到意外，知名專欄作家「體育大叔」發文分析原因。

依規定，謝淑薇可選擇WTA單打或雙打世界排名前300的台灣選手做為搭檔。符合資格的台灣選手有9位，分別是單打217名楊亞依、雙打28名詹皓晴、雙打63名吳芳嫺、雙打147名詹詠然、雙打153名曹家宜、雙打154名梁恩碩、雙打253名李羽芸、雙打261名卓宜萱及雙打261名卓宜岑。

體育大叔直言，謝淑薇選曹家宜是非常合理的決定，曹家宜在她第一個職業比賽（WTA250等級香港女網賽）與中國女將湯千慧搭檔，就爆冷奪下冠軍，目前雙打排名已升到第150。扣掉詹家姐妹和詹皓睛搭檔吳芳嫺，曹家宜確實是台灣狀況最好的雙打選手。

網球名將大坂直美、錦織圭皆獲得奧運出賽權。（路透資料照片）
網球名將大坂直美、錦織圭皆獲得奧運出賽權。（路透資料照片）

巴黎奧運 大坂直美 日本

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