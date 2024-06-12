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巴黎奧運／協和廣場、亞歷山大三世橋等地標性建築「華麗變身」

新華社／巴黎11日電
距離巴黎夏季奧運揭幕不到一個月。(美聯社)
距離巴黎夏季奧運揭幕不到一個月。(美聯社)

隨著艾菲爾鐵塔上裝飾起巨大的奧運五環標識，距離巴黎奧運正式開幕只有不到50天了。

從協和廣場上的盧克索方尖碑到榮軍院的金色穹頂，從鐵塔之下的戰神廣場到香榭麗舍大道旁的大皇宮，巴黎奧運臨時場館的搭建工作正在緊鑼密鼓地進行。

這是巴黎奧運從籌辦之初向全世界許下的承諾：將奧運融入城市，讓運動與文化碰撞。

「整體的建設工作開始於3月底，賽後的拆除工作將用時一個月到一個半月，所有臨時比賽場地預計將在10月中旬回歸正常狀態。」負責巴黎奧運所有臨時比賽場地建設的羅森瓦爾德近日說。

協和廣場。（歐新社）
協和廣場。（歐新社）

在所有臨時場館中，位於凱旋門與羅浮宮連線中點處的協和廣場無疑是眾人期待的焦點。這裡是巴黎最大的城市廣場，奧運期間將舉辦三人籃球、自由式小輪車、霹靂舞和滑板比賽。

「今年夏天，觀眾在協和廣場的體驗將超級棒，因為除了體育之外，這裡還將成為城市公園，舉行演出、攝影展、街頭藝術等各種文化活動，就像一個嘉年華。觀眾還能在現場觀看運動員的賽前訓練，這也是一種新的體驗。」協和廣場城市公園的賽事總經理科萊特說，「我們面臨的一個挑戰是將其中一片賽場從三人籃球場地轉變成霹靂舞場地，這項工作將在36小時左右完成。」

從年初開始，各式各樣的卡車、吊車就在這裡頻繁進出，每天有100至250名工人在現場工作，一座座看台平地而起。本月早些時候，三人籃球和霹靂舞賽場的屋頂結構首次吊裝到位，施工正在按計畫進行。

「對於遊客來說，能夠在市中心觀看奧運比賽，絕對是一次非凡的經歷。」羅森瓦爾德說，「但我們最大的挑戰是如何與巴黎市政府密切配合，盡可能推遲或減少道路封閉的時間，縮短封路時長，以減少場館建設對當地居民生活的影響。」

榮軍院。（新華社）
榮軍院。（新華社）

榮軍院臨時場館的搭建也面臨類似的問題。這裡是巴黎奧運和殘奧會射箭項目的比賽場地，同時也是馬拉松項目的終點。在榮軍院前的加列尼元帥大道兩側，可容納4000名觀眾的看台已經搭建完畢。

「這片賽場將從奧運第一天比賽開始一直開放至殘奧會的最後一天。過程中的挑戰在於場地所在地原本車流量相當大，所以我們的組裝搭建工作分為五個階段進行，逐步占用空間，盡可能減少對當地交通的影響。我們的工程開始於4月12日，將持續至6月17日。」負責這片臨時場地搭建工作的弗魯特說。

現年52歲的弗魯特曾在1992年巴塞隆納奧運上為法國隊贏得射箭項目個人金牌，曾經的運動員經歷讓他可以更好地在場館搭建中考慮運動員的需求。

亞歷山大三世橋。（新華社）
亞歷山大三世橋。（新華社）

在橫跨塞納河的亞歷山大三世橋上，6000個觀眾坐席也已經安裝完成，看台背後為行人和自行車預留了一條通道，橋的兩端已經被柵欄圍住，無法通行。奧運期間，這裡將舉辦公路自行車、鐵人三項等比賽，殘奧會期間將舉辦殘疾人鐵人三項賽事。

在一座舉世聞名的文化之都中最具標誌性的地點建造奧運場地，這本身已經是一項非常了不起的計畫。隨著大部分工程接近完工，巴黎奧運已經做好準備向世人展示最終的成果。

當小輪車在方尖碑的注視下騰空而起、當沙排運動員在鐵塔下一次次飛身撲救、當自行車運動員風馳電掣般從塞納河兩旁駛過，這樣的場景想想就讓人心潮澎湃。

巴黎奧運 馬拉松

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