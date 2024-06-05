開箱巴黎奧運選手村：沒有冷氣吹、床墊可回收 主打「樸素」二字

這是6月4日在巴黎奧運村拍攝的選手房間。(新華社)

2024年巴黎奧運 即將迎來倒數50天，奧運村的建設情況備受外界關注。作為1924年夏季奧運的東道主，法國成為歷史上首個奧運村的誕生地。百年之後，再次落戶「浪漫之都」的奧運村又將「憑什麼」被人們記住？

今年2月底，巴黎奧運村的「鑰匙」象徵性地移交到巴黎奧組委手中，選手的「臨時住所」從此進入內部「精裝」階段。「目前，家具設施安裝進度接近90%，預計7月18日正式迎來第一批選手。」巴黎奧運村村長洛朗·米肖4日說。

6月4日拍攝的巴黎奧運村建築。(新華社)

走入占地52公頃的奧運村，將近80棟建築配色清新、造型別致，讓人忍不住給法式審美「點讚」，更讓人迫不及待深入探索它的「內核」。

「100年前，法國建造的奧運村十分簡單，賽後便被拆除。如今的理念恰恰相反，它不僅複雜得多，而且可謂百年大計。我們希望給當地留下一筆持久的遺產。」2024年巴黎奧運環境卓越總監喬治娜·格勒農說，「我們一開始就將可持續性作為項目的核心，例如比前幾屆奧運減少50%的碳排放量。」

如何實現這一雄心？格勒農的第一個回答很簡單：不蓋房，就沒有碳足跡。因此，巴黎奧運村充分利用當地已有的建築設施：將影視基地改造成可容納3200個座位的超大餐廳、電影工作室改裝成選手訓練室、利用當地醫學院資源組建綜合診所……儘管如此，洗衣房、托兒所、郵局、美髮美甲沙龍、無酒精酒吧等設施照樣一應俱全。

6月4日，在巴黎奧運村，一名記者經過一處用於淨化空氣的裝置。(新華社)

賽後，奧運村也將擺脫「用完即棄」的命運，建築底層被商鋪取代、住宿區對外租售、周圍設施改建為辦公樓和學校，預計在2025年變成真正的社區。

第二個發力點是可回收建材。奧運村內近3000套公寓中的一套，樓層之間由木質樓梯連接。每間選手臥室內擺放兩張由紙板組裝成的單人床，掀開被褥，三塊由漁網製成的床墊整齊碼放。除此之外，屋內只有衣架、床頭櫃、電風扇、木地板和白牆，主打「樸素」二字。客廳裡，同樣由紙板製成的垃圾桶和可折疊板凳也在迎合這一理念。

「公寓建造使用了大量木材，床架和床墊賽後都將回收，獲得第二次生命。」米肖說，標準紙板床長2米、寬0.9米，還可根據需要額外延長0.4米，最高承重達250公斤，床墊有不同硬度可供選擇。「紙板床曾在東京奧運 期間使用並得到好評，因此我們在沿用之餘進行了改進，使之更容易根據個人情況進行調整。我們希望以更加可持續的方式為選手提供舒適的條件。」

6月4日，巴黎奧運村工作人員展示漁網製成的可回收床墊。(新華社)

這是6月4日在巴黎奧運村公寓內拍攝的可折疊座椅。(新華社)

第三條途徑便是「放棄空調」以節能減排。根據法國氣象局的預測，2024年法國夏季氣溫將高於季節正常水平。當熱浪 威脅遇上法國人不安裝空調的執念，「如何降溫」成為一門學問。對此，米肖給出一連串對策：室外鋪設的淺色地磚可增強光反射，避免熱島效應；毗鄰塞納河的地理位置可增強空氣流通；利用地溫冷卻系統將冷水泵入公寓，讓室內外實現「6至10攝氏度」的溫差；當然，選手還可自行降溫，「例如白天拉上窗簾，這樣就可以保持室內涼爽」。

「還有一點很重要：三分之一的建築屋頂裝有光伏板，另外三分之一擁有屋頂花園，因為植物在夏天可以幫助建築物降溫。」格勒農補充道，實際上奧運村內已經新種植了超過8000棵樹木。被問到一些代表團「自行攜空調入住」的訴求時，她回答說：「如果確實有人需要，可以找我們租借。但我們相信沒有這個必要。」

參觀結束後，米肖陪同媒體來到一排蘑菇狀的空氣淨化裝置跟前。他說，由於奧運村靠近高速公路，這組試驗裝置將在奧運期間過濾空氣中的顆粒，並藉此機會驗證其有效性。「奧運村是一個未來實驗室，正如這些測試中的顆粒過濾器和公寓冷卻系統，今後有望向更廣泛的市鎮和居民推廣。希望巴黎奧運村成為新的里程碑，因為奧運不只是比賽，還應傳遞體育價值觀，並讓生活發生改變。」