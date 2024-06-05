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巴黎奧運／谷愛凌手比「6」遞聖火 曝今夏觀戰的可愛煩惱

新華社／巴黎5日電
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)

巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省繼續進行，美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）作為當天第11號火炬手參與傳遞。

「我現在在法國的盧瓦河畔，剛剛參加完巴黎奧運的火炬傳遞，現在心情依然非常激動，我很高興能作為年輕的運動員，來到這裡參與火炬傳遞。」谷愛凌說。

本站火炬傳遞吸引了大量當地居民來到現場為火炬手們加油助威。谷愛凌表示，這樣的氛圍也深深感染了她，讓她對火炬手這一身分更加自豪。

巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌...
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)

「我看到道路兩邊有小孩、老人，甚至還有被抱在懷裡的小寶寶，從他們身上感受到對於奧運和體育的熱情，我想這也是奧運精神的一部分——能吸引更多的大眾參與其中。」谷愛凌說。

在參與火炬傳遞的過程中，谷愛凌多次用手比「六」的手勢。她解釋，這是因為「六」有很厲害的意思；同時這個手勢也很像牛角，「牛」在中文裡也是很棒、很厲害的意思。

「我想用這個手勢來表示中國很牛，中國的運動健兒也很牛，我也特別希望在奧運上看到中國選手們取得好成績。」谷愛凌說，「到時候我也一定會來巴黎看奧運。」

作為一名冬季項目運動員，谷愛凌在被問及今夏奧運上最關注哪個項目時，她賣了個關子。「這個我可不能說，我有好多朋友都要參加奧運呢，萬一說了這個忘了說那個，他們看見可不好。」谷愛凌開玩笑道。

目前正值美國大學的期末，谷愛凌透露，在火炬傳遞前一日她坐了十多個小時的飛機來到法國，在飛機上也一直在寫期末作業。

「明天就要飛回美國了，還得繼續準備期末考試。」谷愛凌說。

谷愛凌 巴黎奧運

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