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巴黎奧運／20歲+18歲 中國氣步槍組合瞄準奧運首金

世界新聞網／輯
今年的巴黎奧運，盛李豪/黃雨婷瞄準大會首金。(取材自微博)
今年的巴黎奧運，盛李豪/黃雨婷瞄準大會首金。(取材自微博)

巴黎奧運倒數不到兩個月，第一面金牌花落誰家往往是各隊焦點，中國射擊隊瞄準首金。

北京青年報報導，過往奧運，第一塊金牌往往在女子10米氣步槍項目中產生，這個項目也是中國射擊隊的傳統優勢項目。如2004年雅典奧運的杜麗、2012年倫敦奧運的易思玲、2021年東京奧運的楊倩，都為中國軍團贏得開門紅。今年巴黎奧運，奧運首金將在射擊氣步槍混合團體或跳水項目的女子三米板雙人項目中產生。兩個項目誕生金牌的時間很接近，其中射擊項目誕生首金的可能性更大一些。

氣步槍混合團體項目是上屆東京奧運的新增項目，當時中國射擊隊的楊倩與楊皓然獲得了該項目金牌。今年的巴黎奧運，楊倩、楊皓然都未能進入參賽陣容，這個項目的中國隊組合變為黃雨婷/盛李豪。

2004年出生的盛李豪參加過東京奧運，當時他獲得男子10米氣步槍銀牌。經過近3年的成長，盛李豪更加成熟與穩定。在男子氣步槍項目上，盛李豪是世界頂級水平。進入奧運年後，盛李豪在上月的世界盃巴庫站中獲得了男子10米氣步槍和氣步槍混合團體冠軍。這次在世界盃德國站，他再次在男子10米氣步槍項目上登頂，並打破了決賽的世界紀錄。

比盛李豪小2歲的黃雨婷在巴黎奧運周期內成長為女子氣步槍項目的領軍人物。黃雨婷/盛李豪組合也被看作是巴黎奧運首金的最有力競爭者。

巴黎奧運 東京奧運 世界盃

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